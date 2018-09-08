Ruhani: İran'da ihracat gelirinin yarısı piyasaya girmiyor

Ruhani, başkent Tahran'da, 1981'de suikastla öldürülen eski İran Cumhurbaşkanı Muhammed Ali Recai'yi anma töreninde konuştu.
'EKONOMİK KRİZ SADECE ABD KAYNAKLI DEĞİL'
İran'da yaşanan ekonomik sorunun tamamen ABD yaptırımlarından kaynaklı olmadığının altını çizen Ruhani, petrol dışı ihracattan elde edilen 40 milyar dolardan 20 milyar doların pazara girmediğini belirtti.
İhraç ürünlerinden elde edilen geliri piyasaya sürmeyen kurumlardan bazılarının kamu-özel teşekkülü olduğunu aktaran Ruhani, şu çıkışı yaptı:
'DEVLETE İHANET'
''Bu devlete ihanettir. Bu konuda ihmalkârlık yapanlar, önce görevlerinden azledilecek, ardından da haklarında dava açılacak.''
KAYITDIŞILIKLA MÜCADELE
Hükümetin icraat yapmadığı yönündeki eleştirilere de cevap veren İran Cumhurbaşkanı, yıl içinde üst düzey 666 atama yapıldığını, tüm eyalet ve kentlerde hizmetlerin aksamaması için çalıştıklarını ifade etti.
'ABD KILIÇ ÇEKMESEYDİ'
ABD'nin ekonomik yaptırımlarla halkı sokağa dökerek kendisine teslim olmasını amaçladığını belirten Ruhani, olası müzakerelere ilişkin şu ifadeleri kullandı:
"ABD bir taraftan müzakere için muhtelif kanallarla mesaj gönderiyor, diğer taraftan da İran halkına baskı uyguluyor. ABD dürüst ise ve İran halkının dostu ise neden halka baskıyı artırıyor? Eğer ABD kılıç çekmeseydi bizim de başka bir sözümüz olurdu. Fakat bugün savaştayız."
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