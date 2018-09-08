Ruhani: İran'da ihracat gelirinin yarısı piyasaya girmiyor

© REUTERS / Khalid Al-Mousily İran'da dolar kuru tarihi seviyeye ulaştı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, petrol dışında 40 milyar dolarlık ihracat yaptıklarını, ancak bunun 20 milyar dolarının piyasaya girmediğini söyledi.

Ruhani, başkent Tahran'da, 1981'de suikastla öldürülen eski İran Cumhurbaşkanı Muhammed Ali Recai'yi anma töreninde konuştu.

'EKONOMİK KRİZ SADECE ABD KAYNAKLI DEĞİL'

İran'da yaşanan ekonomik sorunun tamamen ABD yaptırımlarından kaynaklı olmadığının altını çizen Ruhani, petrol dışı ihracattan elde edilen 40 milyar dolardan 20 milyar doların pazara girmediğini belirtti.

© REUTERS / Thomas White İran ve Irak arasındaki ticari işlemlerden dolar çıkarıldı

İhraç ürünlerinden elde edilen geliri piyasaya sürmeyen kurumlardan bazılarının kamu-özel teşekkülü olduğunu aktaran Ruhani, şu çıkışı yaptı:

'DEVLETE İHANET'

''Bu devlete ihanettir. Bu konuda ihmalkârlık yapanlar, önce görevlerinden azledilecek, ardından da haklarında dava açılacak.''

KAYITDIŞILIKLA MÜCADELE

© REUTERS / Danish Siddiqui İran'da reformistlerden Ruhani'ye eleştiri

Ruhani, hükümet olarak e-devlete geçerek kayıtdışılığı ortadan kaldıracaklarını ve şeffaflık sağlayacaklarını dile getirdi.

Hükümetin icraat yapmadığı yönündeki eleştirilere de cevap veren İran Cumhurbaşkanı, yıl içinde üst düzey 666 atama yapıldığını, tüm eyalet ve kentlerde hizmetlerin aksamaması için çalıştıklarını ifade etti.

'ABD KILIÇ ÇEKMESEYDİ'

© AFP 2018 / ATTA KENARE İran Cumhurbaşkanı Ruhani ekonomi konusunda ilk kez Meclis'te hesap verdi

ABD'nin kendilerine yönelik ekonomik ve psikolojik bir savaş başlattığını savunan Ruhani, rekabet ve intikam zamanı olmadığını belirterek İranlı tüm tarafların birlikte hareket etmesini istedi.

ABD'nin ekonomik yaptırımlarla halkı sokağa dökerek kendisine teslim olmasını amaçladığını belirten Ruhani, olası müzakerelere ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"ABD bir taraftan müzakere için muhtelif kanallarla mesaj gönderiyor, diğer taraftan da İran halkına baskı uyguluyor. ABD dürüst ise ve İran halkının dostu ise neden halka baskıyı artırıyor? Eğer ABD kılıç çekmeseydi bizim de başka bir sözümüz olurdu. Fakat bugün savaştayız."