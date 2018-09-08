Kamışlı'da Suriye ordusuyla asayiş arasında çatışma çıktı

Suriye'nin kuzeyindeki Kamışlı kentinde Suriye ordusuyla DSM'ye bağlı özerk yönetimin asayişi arasında çatışma çıktı. Suriye ordusundan 13, asayiş tarafından 2 kişi hayatını kaybetti. Kente gerginlik hakim.

Edinilen bilgilere göre bugün saat 11:00 sularında Kamışlı kentinde Demokratik Suriye Meclisi'ne (DSM) bağlı 'Özerk Yönetim'in asayiş güçleriyle Suriye ordusu arasında önce gerginlik, ardından çatışma çıktı.

'ASAYİŞ ASKERİ KONVOYU DURDURDU'

Suriye ordusuna bağlı bir konvoyun Haseke kentinden Kamışlı kentine gelirken yolda asayiş güçleri tarafından durdurulmak istendiği belirtildi.

Bu sebepten kaynaklanan gerginlik, çatışmaya dönüştü.

Çatışma sonucunda 13 Suriye askerinin, asayiş güçlerinden 2 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı iddia edildi.

ÇOĞU DSM KONTROLÜNDE

YPG'nin omurgasını oluşturduğu Demokratik Suriye Güçleri'nin (DSG) siyasi kanadı olan DSM, Türkiye sınırındaki Kamışlı kentinin çoğunu kontrol ediyor.

Kentte iki mahalle ve havaalanı ise Suriye ordusunun elinde bulunuyor.