İran'dan Erbil'deki İran-Kürdistan Demokrat Partisi'ne bağlı karargahlara saldırı

İran Devrim Muhafızları'nın Erbil'de faaliyet gösteren Kürdistan Demokrat Partisi - İran'a ait karargahlara düzenlediği saldırıda AA'ya göre en az 16 kişi öldü, 40 kişi yaralandı. İran devlet televizyonu saldırıyı doğruladı.

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin başkenti Erbil merkezli Rudaw, Erbil’in Koye (Koysancak) ilçesinde Kürdistan Demokrat Partisi — İran (KDP-İ ya da İKDP) ve Kürdistan Demokrat Partisi (HDK) karargahlarına, İran’ın top atışı düzenlediğini duyurdu.

Families of #PDKI members/officials live inside the base that came under attack in #Koya today which killed 10 and injured more than 40, including the party's secretary general and his predecessor. pic.twitter.com/JvoSwABBor — Rudaw English (@RudawEnglish) 8 Eylül 2018

RUDAW: 16 ÖLÜ, 40'DAN FAZLA YARALI

Kampların da bulunduğu karargahlara saldırıdan çok sayıda ölü-yaralı haberi geldi.

Rudaw, KDP-İ ve HDK yetkilileri ile ailelerinin kaldığı karargahta 16 kişinin öldüğünü, 40'dan fazla kişinin yaralandığını kaydetti.

En az 16 kişinin öldüğünü, 40 kişinin yaralandığını duyuran Anadolu Ajansı (AA), İran devlet televizyonunun saldırıyı doğruladığını belirtti.

KDP-İ Genel Sekreteri Mustafa Mevlüdi ile selefi Halid Azizi ve HDK Genel Sekreteri Mustafa Hicri de yaralananlar arasında.

#BREAKING: PDKI secretary general Mustafa Mawludi and his predecessor @KhalidAzizii have been injured in today's attack on their base in Koya. #PDKI said party leaders were in a high-level meeting when their headquarters came under #Iranian shelling. pic.twitter.com/lfN4nzaVnm — Rudaw English (@RudawEnglish) 8 Eylül 2018

Rudaw'ın yayımladığı görüntülerde en az bir yaralı çocuk da görüldü.

At least 10 #PDKI members have been killed and 40 injured in an attack on their main headquarters in the city of #Koya in Kurdistan Region. PDKI officials believe shelling and drones were involved and blame the attack on #Iran. @PDKIenglish pic.twitter.com/dQG77aTmqu — Rudaw English (@RudawEnglish) 8 Eylül 2018

AA, 'ölenlerin KDP-İ'nin askeri kanadından olduğunu' kaydetti.

İran Erbil'deki İKDP kampını vurdu: 9 ölü 30 yaralı https://t.co/JiBNI5uAaG pic.twitter.com/US7rh5ogcv — ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) 8 Eylül 2018

İRAN DEVRİM MUHAFIZLARI SALDIRININ GÖRÜNTÜLERİNİ YAYIMLADI

Saldırıyı İran Devrim Muhafızları doğruladı. İran devlet televizyonu karadan karaya 5 füzeyle saldırının görüntülerini yayımladı.

KDP-İ'nin açıklamasında 'İran'a ait insansız hava araçlarının bölgede keşif uçuşu yaptıktan sonra söz konusu kampa yoğun bir saldırı düzenlediği' aktarıldı.

İran yönetimine muhalif KDP-İ, 1996'dan beri Erbil'deki kamplarda faaliyet gösteriyor. AA, o tarihten bu yana İran'ın ilk kez bu büyüklükte bir saldırı gerçekleştirdiğine dikkat çekti.

İRAN'DA DA PJAK'A OPERASYON

Daha önce İran Devrim Muhafızları'ndan yapılan yazılı açıklamada, dün akşam saatlerinde İran'ın batısındaki Kürdistan eyaletine bağlı Merivan kırsalında, PKK ile bağlantılı PJAK'a (Kürdistan Özgür Yaşam Partisi) karşı operasyon başlatıldığı duyurulmuştu. Operasyonda 6 örgüt üyesinin öldürüldüğü aktarılmıştı.