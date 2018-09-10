Rus Dışişleri: Türkiye, İdlib’de yoğun güç kullanımından kaçınmamızı istiyor

© REUTERS / Jose Luis Gonzalez 'Bankaların musluğu İdlib'le açılacak'

İdlib'de gerçekleştirilen terörle mücadele operasyonlarına ilişkin gazetecilere konuşan Sıromolotov, sivillere zarar vermeden bölgedeki El Nusra'lı (yeni adıyla Fetih el Şam) teröristleri yok etmenin zor bir görev olduğunu ifade etti.

Sıromolotov "Bu sorunu Astana formatındaki partnerlerimizle, öncelikle de İdlib'deki gerilimi azaltma bölgesinde 12 gözlem noktası kurulması için anlaştığımız ve bölgede olanlar üzerinde ciddi etkisi olan Türkiye ile çözüyoruz" dedi.

Sıromolotov, prensipte Türkiye'nin bölgedeki siviller için en az zararla bölgedeki teröristlerin imha edilmesi konusunda Rusya'yı desteklediğini, ancak karşılıklı temaslarda sorunun çözümü için yoğun güç kullanımından kaçınılmasını istediğini aktardı.

Suriye ordusu, ülkede teröristlerin kontrolünde kalan son nokta olan İdlib'e operasyon hazırlığında. Bölgedeki bir operasyonun göçü tetikleyeceğini düşünen Türkiye ise operasyondan endişe duyuyor.