'Sistani, yeni Irak hükümetinde eski isimleri istemiyor' iddiası

Basra'daki protestolar şiddet ve kaos ortamına dönüşürken, Başbakan Haydar İbadi'nin derhal istifasını isteyen Sadr listesinden yeni bir açıklama geldi: Şii dini merci Ayetullah Ali es Sistani, geçmiş dönemlerde iktidarda bulunan isimleri yeni oluşacak hükümette başbakanlık için desteklemiyor.

Mayıstaki genel seçimlerden beri hala hükümetin kurulamadığı Irak, güneydeki Şii kenti Basra'daki protestoların şiddet olaylarına dönüşmesiyle iyice karıştı.

Seçimden birinci çıkan, Şii din adamı Mukteda es Sadr'ın liderliğindeki Sairun ittifakı, Iraklı Şiilerin dini lideri Ayetullah Ali Sistani'nin Başbakan Haydar İbadi'nin üzerini çizdiğini iddia etti.

Sairun milletvekili Sabah es Saadi, katıldığı bir TV programında, dini mercinin, İbadi, eski Başbakan Nuri Maliki, görevinden alınan Milli Güvenlik Müsteşarı Falih Feyyad, Haşdi Şabi komutanlarından Hadi Amiri gibi isimleri başbakanlık için kabul etmediğini öne sürdü.

Amiri liderliğindeki Fetih ittifakı da seçimden ikinci çıkmıştı.

'BAŞBAKAN SEÇİMİ MECLİSİN YETKİSİNDE'

Bunun üzerine Sistani'nin web sitesinden konuya ilişkin bir açıklama yayımlandı.

Sistani'ye yakın bir kaynağa dayandırılan açıklamada, "Bazı milletvekillerinin, 'dini mercinin başbakanlık için bazı isimleri belirlediği, bir kısmını da reddettiği' yönündeki açıklamaları dakik değildir. Başbakan seçimi, meclis büyük koalisyonunun yetkisindedir'' denildi.

DOĞRULAMA GİBİ YALANLAMA

Ancak 'Sistani'nin İbadi'yi ikinci dönem Başbakanlık için desteklemediği' mesajı da verilen açıklama şöyle devam etti:

'YOLSUZLUK ÇOK, HİZMET YOK'

© AFP 2018 / Haidar HAMDANI Sistani'den 'Irak'a muktedir bir başbakan' gerektiği açıklaması

"Dini merci, geçmiş dönemlerde iktidarda bulunan partili veya bağımsız kişileri başbakanlık için desteklemiyor. Çünkü halkın büyük çoğunluğu, bunlara karşı hizmet sunumu ve yolsuzluklarla mücadele konusunda umudunu kaybetti."

Açıklamada başbakanlığa seçilecek yeni kişinin, şeffaf, cesur ve liyakatli olması halinde destekleneceği, aksi halde dini mercinin hükümet yetkililerini boykot etme tavrının süreceği vurgulandı.

Haftasonunda Sadr ile Amiri'nin listelerinin derhal istifasını talep ettiği İbadi'nin bu ikisiyle koalisyon planları suya düşmüştü. Dini mercinin de desteğini kaybetmiş gözüken İbadi'nin, ikinci dönem başbakanlık şansının azaldığı yorumları yapıldı.