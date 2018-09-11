İran'dan Irak ve IKBY'ye: Teröristleri iade edin

İran İslam Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı General Muhammed Bakıri, Irak Kürt Bölgesi yetkilileri ve Irak hükümeti, teröristleri İran'a vermeleri gerektiğini bunu yapamadıklarında en azından onları ülkelerinde ihraç etmeleri gerektiğini söyledi.

Bakıri, İran'ın Kuzey Irak'ta bazı terörist yuvalarına füze saldırıları ve İran'ın Demokrat Partisinin terörist eylemlerine kesin yanıt ile ilgili, "2008 yılında Irak Kürdistan yetkilileri ve Kürdistan Demokrat Partisi yetkilileri yazılı olarak İran'da operasyon yapmayacakları yönünde taahhütte bulundular fakat Amerikalıların kışkırtmasıyla sözlerini ayaklar altına alarak terörist eylemler yaptılar" dedi.

'TAHAMMÜL EDECEĞİMİZ TÜRDEN ŞEYLER DEĞİLDİ'

General Bakıri, "Bu eylemler sonrası, kendilerine birkaç kez ikazda bulunuldu hatta Irak Kürt Bölgesi yetkilileri de bu grubu ikaz ettiler fakat maalesef onlar bu ikazları duymadı ve onların yaptıkları da bizim tahammül edeceğimiz türden şeyler değildi" dedi.

İran Genelkurmay Başkanı, "Irak hükümeti ve Irak Kürt Yönetimi, etki alanları altında olan ve komşu ülkelerde istikrarsızlık yaratacak bu tür yerlerin varlık göstermelerine izin vermemeliler" dedi.

'İSTİKRARLIKLARIN DEVAM ETMESİNE İZİN VEREMEYİZ'

General Bakıri, "Eğer bu grupların yaptıkları tekrarlanırsa İran'ın füze operasyonu da tekrarlanabilir. Bu füze operasyonu bizim kendimizi savunma hakkımızdı ve bu istikrarsızlıkların devam etmesine izin vermeyiz" diye konuştu.