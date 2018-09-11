İran'da emeklilerden maaş protestosu

ABD Başkanı Donald Trump'ın nükleer anlaşmadan çekilip en ağır yaptırımları devreye sokmasıyla ekonomik krizin derinleştiği İran'da bu kez emekliler protesto gösterisi düzenledi.

İran'da emekliler, maaşlarının artırılması talebiyle çeşitli kentlerde gösteriler düzenledi.

İranlı İşçiler Haber Ajansı ILNA'ya göre, sabah saatlerinde başkent Tahran'daki Bütçe ve Planlama Kurumu binasının önünde toplanan yüzlerce emekli, yoksulluk sınırının altında maaş aldıklarını belirterek bu durumu protesto etti.

Emekliler, maaşlarının artırılması ve sigorta şartlarının iyileştirilmesini talep etti.

Yezd ve Meşhed gibi kentler de emeklilerin benzer protestolarına sahne oldu.