Almanya: Suriye'nin yeniden inşasında sorumluluk almaya hazırız

Maas Twitter'dan yaptığı açıklamada "Suriye'de sonunda özgür seçimlere yol açan siyasi bir çözüm olursa, yeniden inşa konusunda sorumluluk almaya hazırız. Suriye'nin istikrarlı bir ülke olması bizim çıkarımıza. Bunun için yeniden inşa gerekli ve bunda önemli bir rolümüz var" dedi.

Wenn es eine politische Lösung in #Syrien gibt, die zu freien Wahlen führt, sind wir bereit Verantwortung beim Wiederaufbau zu übernehmen. Es ist in unserem Interesse, dass Syrien ein stabiles Land wird. Dafür muss man es wiederaufbauen. Da kommt uns eine wichtige Rolle zu. — Heiko Maas (@HeikoMaas) September 14, 2018

Ağustos ayında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avrupa'nın Suriye'nin yeniden inşası sürecinde sorumluluk almasını talep etmişti.

Maas ayrıca İdlib'de silahlı militanlara yönelik beklenen büyük operasyondan geri adım atması için Moskova'nın Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad üzerindeki etkisini kullanmasını isteyeceğini de belirtti.

Alman bakan "İdlib'de büyük bir saldırı olmaması gerektiği hakkındaki beklentimizi meslektaşım Lavrov'a anlatmaya çalışacağım" ifadelerini kullandı.

Lavrov ve Maas, Suriye ve Ukrayna krizinin yanı sıra ikili ilişkiler, Rusya-AB ilişkileri, Balkanlar'daki durum, İran'la yapılan nükleer anlaşma ve güvenlik konularını da ele alacak.

Almanya 2015'ten bu yana çoğu Suriye ve Irak'taki savaştan kaçan 1 milyondan fazla sığınmacıyı kabul etmişti.