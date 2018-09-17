Erdoğan ve Putin'in Soçi'deki İdlib görüşmesi başladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Soçi'de Suriye gündemiyle bir araya geldi. Bu, liderlerin, İdlib diplomasisinin yoğunlaştığı bu ay içindeki ikinci görüşmesi.

15.00 Erdoğan'ın, Putin ile görüşmesi başladı.

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Erdoğan'ı, Soçi'deki resmi konutu Boçarov Ruçey'de ağırlayan Putin, görüşmeye geçmeden önce Türk lidere hitaben şöyle konuştu: "İlişkilerimiz hayli aktif ve olumlu bir biçimde gelişiyor. Bu, ticari ekonomik ilişkilerimiz için de geçerli. Bu alandaki ilişkilerimiz hızlı bir tempoyla gelişiyor. İlişkilerimizin geliştiği bir diğer alan da, hem bölgesel hem de uluslararası alanda güvenlik konusunda yaptığımız işbirliği. Sorunlar çok fazla, aralarından bazılarıysa çok karmaşık. Fikir alışverişi yapmak ve çözülmemiş sorunlara çözüm aramak için sizi gördüğüme çok memnunum."

Erdoğan da görüşmenin başında yaptığı açıklamada "Siyasi, askeri, ekonomik birçok konularda fikir alışverişlerimiz birbirimizi güçlendirecek boyuttadır. Soçi'den çıkacak açıklama inanıyorum ki bölgeye de çok daha farklı bir umut olacaktır" ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesi başladı. — AA Canlı (@AACanli) 17 Eylül 2018

© REUTERS / Ümit Bektas 'Erdoğan, İdlib operasyonunun ertelenmesi koşuluyla Putin'e tavizler verebilir' 14.05 Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, günübirlik çalışma ziyareti için özel uçak 'CAN' ile saat 14.05'te Rusya'nın Soçi kentine geldi. Erdoğan'ı Soçi Uluslararası Havalimanı'na gelişinde Soçi Belediye Başkanı Anatoli Pakhomov, Rusya Dışişleri Bakanlığı protokol yetkilileri ve Türkiye Cumhuriyeti Moskova Büyükelçisi Hüseyin Diriöz karşıladı.

Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da Soçi'ye geldi.

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Soçi'deki toplantı, Rus lider Putin ve Erdoğan'ın bu ayki ikinci görüşme. İki lider, 7 Eylül'de de İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin de katıldığı üçlü bir Suriye görüşmesi yapmıştı.

Ruhani'nin de katıldığı üçlü bir Suriye görüşmesinin ardından Rusya lideri Putin, ülkenin topraklarının tamamında kontrol sağlamanın, Suriye hükümetinin meşru hakkı olduğunu vurgulamıştı. Ancak Rus lider, İdlib'deki sivil nüfusa dikkat çekip bunun da operasyonda hesaba katılması gerektiğini söylemişti.

Yarısından fazlası eski El Nusracı'ların başını çektiği Heyet Tahrir el Şam'ın kontrolünde olan İdlib Astana süreci kapsamında gerilimi azaltma bölgesi ilan edilmişti. Bu anlaşma kapsamında İdlib'de Türk askerlerinin görev yaptığı 12 gözlem noktası bulunuyor.