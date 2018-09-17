Suriye'nin savaş sonrası yeniden inşasında İran'dan en az 180 şirket rol alacak

İran'dan 180 civarında şirketin Suriye'de yeniden imara yönelik inşaat malzemesi üretimi için tesis ve fabrikalar kuracağı belirtildi.

Suriye hükümetine yakın El Vatan gazetesine göre, Şam'da İmar ve Toplu Konut Bakanı Muhammed Velid Gazal ile görüşen İran heyeti, savaş sonrası yeniden inşa faaliyetlerinde yer almak istediklerini belirtti.

Bakan Yardımcısı Muhammed Seyf'in sözlerine dayandırılan habere göre, Gazal, İran heyetine, kendi bakanlığının gözetiminde ortak üretim önerdi.

© REUTERS / Axel Schmidt Almanya: Suriye'nin yeniden inşasında sorumluluk almaya hazırız

İki taraf öncelikle konutlar, sağlık merkezleri, enerji santralları ve barajların onarımına odaklanmayı kararlaştırdı.

Buna göre inşaat malzemeleri üretim tesisleri sanayi merkezleri olan şehirlerde kurulacak. İran'ın gerekli altyapıyla ilgili taleplerini iletmesinin ardından tesislerin kurulacağı yerler belirlenecek.

Ülkenin yeniden inşası üzerinden sığınmacıların geri dönmesini sağlamak için kampanya yürüten Suriye hükümeti, öncelikle altyapıyı onarıp eğitim ve sağlık hizmetlerini sağlamaya çalışıyor.