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11:24 18 Eylül 2018
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    İl-20

    Rusya: İl-20 uçağı Suriye'nin S-200'ü tarafından düşürüldü, İsrail kalkan olarak kullandı

    CC BY-SA 2.0 / Dmitry Terekhov / Ilyushin IL-20
    Ortadoğu
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    Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, dün Hmeymim üssü yakınlarında 14 askerle birlikte radardan kaybolan İl-20 tipi uçağının Suriye ordusunun S-200 savunma sisteminden fırlatılan bir füzeyle vurulduğu belirtildi. Açıklamaya göre İsrailli pilotlar uçağı Suriye hava savunma sisteminin bulunduğu bölgeye sürükleyip kalkan olarak kullandı.

    Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, dün Suriye’de kaybolan İl-20 uçağıyla ilgili açıklamalar yaptı. "İl-20 uçağımız S-200 sistemi tarafından vuruldu" ifadesini kullanan Konaşenkov, uçağın İsrailli pilotların sorumsuzluğu yüzünden düştüğünü ifade etti.

    IL-20
    © Fotoğraf: arms-expo.ru
    Rus uçağı, Hmeymim yakınlarında radardan çıktı
    'DÜŞMANCA BİR PROVOKASYON'

    Konaşenkov "İsrail tarafından yapılan bu provokasyonu düşmanca olarak nitelendiriyoruz. İsrail askerlerinin sorumsuz davranışı yüzünden 15 Rus askeri öldü. Bu kesinlikle Rusya-İsrail ilişkilerinin ruhuna aykırı" dedi.

    Konaşenkov, pilotların uçağı Suriye ordusunun füze savunma sistemlerinin bulunduğu bölgeye, ateş hattına sürüklediğini, uçağı kalkan olarak kullandığını ifade etti.

    'CEVAP VERME HAKKIMIZI SAKLI TUTUYORUZ'

    Konaşenkov "İsrail hava kontrol sistemleri ve F-16 pilotları Rus uçağını görememiş olamaz, zira uçak 5 kilometre irtifadan sonra inişe geçmişti. Kasıtlı olarak bu provokasyonu yaptılar" dedi. Konaşenkov, olanları değerlendirdiklerini ve İsrail’in bu eylemine gerektiği gibi karşılık verme hakkını ellerinde bulundurduklarını vurguladı.

    Suriye'nin Moskova Büyükelçisi Riyad Haddad
    © Sputnik /
    Suriye'nin Rusya Büyükelçisi Haddad: İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarını, saldırganlık olarak ele alıyoruz
    'İSRAİL ÖNCEDEN BİLGİ VERMEDİ'

    Uçağı arama ve kurtarma çalışmalarına da devam ettiklerini kaydeden Konaşenkov, İsrail’in Lazkiye’de bir operasyon yapmayı planladığı konusunda Suriye’deki Rus güçlerine önceden bilgi vermediğini belirtti. Konaşenkov "Operasyonla ilgili önceden bilgi verilmedi. Uyarı, saldırıdan sadece bir dakika önce, ‘kırmızı hat’ üzerinden verildi. Bu sürede uçağın güvenli bir bölgeye çekilmesi mümkün değildi" dedi.

    Suriye ordusu ve İsrail tarafından ise konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

    Rusya Savunma Bakanlığı, İl-20 uçağının Suriye kıyılarına 35 kilometre mesafede Akdeniz üzerinden Hmeymim üssüne geri dönerken radar ile bağlantısının kesildiğini ve uçakta 14 personelin bulunduğunu belirtmişti. Konaşenkov ise uçakta 15 kişinin bulunduğu bilgisini verdi.

    RUS SENATÖR: DOĞRUDAN İSRAİL SORUMLU

    Bu arada Rusya Federasyon Konseyi Savunma Komitesi üyesi Franz Klintseviç, Rus uçağının önceden belirlenen plan doğrultusunda uçuş gerçekleştiğini, 15 Rus askerinin ölümünün sorumlusunun İsrail olduğunu ifade etti. Klintseviç, Suriye ordusunun elindeki sistemlerin Sovyetler Birliği döneminde 1960-70’li yıllarda sevk edildiğini ifade etti.

    Etiketler:
    S-200, IL-20, F-16, Franz Klintseviç, İgor Konaşenkov, Suriye, İsrail, Rusya
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