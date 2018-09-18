Suriye Dışişleri: İdlib anlaşmasını memnuniyetle karşılıyoruz, tüm ülkeyi kurtaracağız

Suriye devlet ajansı ve televizyonuna konuşan Suriye Dışişleri Bakanlığından bir kaynak, dün Soçi'deki zirvede Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında varılan İdlib'de silahsız bölge mutabakatını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.
'İSTER OPERASYONLA İSTER UZLAŞMAYLA'
İdlib anlaşması için ''Suriye ile Rusya arasındaki yoğun görüşmelerin sonucu'' ifadesini kullanan yetkili, şunları söyledi:
''Hükümet, Suriye toprağının son karışı ister askeri operasyonlarla isterse yerel uzlaşmalarla kurtarılana dek teröre karşı savaşını kararlılıkla sürdüreceğini teyit eder.''
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