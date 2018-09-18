İsrail'in Moskova Büyükelçisi Rus Dışişleri'ne çağrıldı

Gazetecilere konuşan Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan bir kaynak "Durumun zorlaşması nedeniyle İsrail Büyükelçisi bakanlığa çağrıldı" dedi.
© AFP 2018 / SERGEI KARPUKHIN / POOL
İsrail ordusuna ait F-16 uçakları Suriye'de saldırı gerçekleştirdiği sırada 15 askerin bulunduğu Rus İl-20 uçağı ile irtibat kesilmişti.
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, uçağın F-16'lar tarafından Suriye ordusunun S-200 savunma sistemlerinin hedefine sürüklendiğini ve böylece vurulduğunu söylemişti.
Konaşenkov, bu adımı düşmanca olarak nitelendirdiklerini de ifade etmişti.
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