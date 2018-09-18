Batı basını, İdlib kararını nasıl yorumladı?

Batı basını dün Soçi'de bir araya gelerek Suriye'nin İdlib bölgesinde silahtan arındırılmış bölge oluşturulması konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında varılan anlaşmaya geniş yer ayırdı.

Hollandalı Telegraaf gazetesi, İdlib kararını değerlendirirken iki liderin İdlib'in geleceği konusundaki 'ciddi anlaşmazlıklar'ın üstesinden gelip anlaşmaya varmayı başardığına dikkat çekti.

Gazetede, Rus tarafının İdlib'de faaliyet gösteren terör unsurlarının yok edilmesi gerektiğini kaydettiği, Erdoğan'ın ise defalarca bu bölgede askeri operasyon yapılmasının 'insani felakete' yol açacağı uyarısında bulunmuş olduğu hatırlatıldı.

Fransız Le Monde gazetesi de Tahran zirvesinde Rusya ile Türkiye arasında İdlib konusunda fikir ayrılığı yaşanmasına rağmen Soçi'deki görüşmede iki tarafın mevcut anlaşmazlıkları giderip anlaşmaya varabildiğini yazdı.

Alman Die Zeit gazetesi ise İdlib meselesi ile ilgili tartışmaların başka konularda işbirliğini aktif şekilde geliştirmekte kararlı olan Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkilere şimdiye kadar zarar verdiğini vurguladı.

Gazetede Rusya'nın Suriye ordusunun muhalifler ve radikal silahlı grupların kontrol altında tuttukları son bölgeyi temizleme planlarını desteklediği belirtildi.

Türkiye'nin ise Astana sürecinde Suriyeli muhaliflerin sorumluluklarını yerine getirmesinin sağlanmasını üstlenen garantör ülke olarak sınırına yakın bölgede terör ve şiddetin tırmanmasını engellemeye çalıştığı da kaydedildi.

WSJ: RUSYA, NATO'DA 2. BÜYÜK ORDUYA SAHİP TÜRKİYE'Yİ YANINA ÇEKMEYİ HEDEFLİYOR

© REUTERS / Khalil Ashawi/File Photo Suriye Dışişleri: İdlib anlaşmasını memnuniyetle karşılıyoruz, tüm ülkeyi kurtaracağız

Öte yandan İngiliz Guardian gazetesinin konuyla ilgili yorumunda ise Rusya ve Türkiye'nin İdlib'de tampon bölgesinin oluşturulması yönündeki kararı sayesinde 'Suriyeli muhalefetin faaliyet gösterdiği son büyük bölgede insani krizin patlak verme riskinin önleneceği'nin altı çizildi.

Gazetede Türkiye ile Rusya arasında varılan anlaşmanın Erdoğan ve Putin'in bölgede söz sahibi olmalarının sembolü olarak görülebileceği ve 7 Eylül'de Tahran'da yapılan üçlü zirvenin sonuçlarına bakılırsa bunun çok büyük bir ilerleme olduğuna dikkat çekildi.

ABD'li Wall Street Journal gazetesi de Soçi görüşmesinden çıkan İdlib kararını olumlu değerlendirerek bu anlaşmanın çatışma ve insani krizin yaşanmasını engelleyebileceği yorumunda bulundu.

Gazetede, "İdlib konusunda varılan anlaşma ile Rusya, Ankara ile Washington arasındaki ilişkilerde çok ciddi krizin yaşandığı bu dönemde NATO'da ikinci büyük orduya sahip olan Türkiye'yi yanına çekmeyi hedefliyor" değerlendirmesine yer verildi.

New York Times gazetesi ise Rus ve Türk liderlerinin İdlib kararının 'Suriye Devlet Başkanı Esad'ın ordusu ve müttefikleri Rusya ile İran'ın İdlib'e kapsamlı operasyon planlarını erteletmiş gibi göründüğünü' yazdı.

Öte yandan, Rusya'nın İdlib kararıyla Türkiye'ye 'taviz verdiği'ni ileri süren Financial Times ise değerlendirmesinde anlaşmanın Moskova ve Şam'ın daha önce defalarca kez desteğini dile getirdiği İdlib'e geniş kapsamlı askeri operasyon planından vazgeçmesi anlamına geldiğine vurgu yaptı.

Türkiye'nin İdlib konusundaki tutumunu değerlendiren Fransız Parisien gazetesine göre ise Ankara 'iki amaca ulaşmayı hedefliyor. Bir yandan, Türkiye yönetimi olası İdlib operasyonunun yol açabileceği yeni göç dalgasını engellemek istiyor. Öbür yandan ise İdlib'de oluşturulan çatışmasızlık bölgesi'nde görev alan yüzlerce Türk askerinin güvenliğini düşünüyor'.

Alman Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesi de Türkiye'nin İdlib'de bulunan bazı grupları desteklediğine dikkat çekerek, Erdoğan'ın amacının Türkiye sınırında özerk Kürt bölgesinin kurulmasını engellemek olduğunu yazdı. Gazeteye göre, Ankara, Suriyeli Kürtlerin Türkiye'deki Kürtleri desteklemesinden endişeli.