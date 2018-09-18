AB'den İdlib'de 'silahsız bölge' açıklaması

© AFP 2018 / OMAR HAJ KADOUR Batı basını, İdlib kararını nasıl yorumladı?

AB Komisyonu Sözcüsü Maja Kocijancic, AA muhabirinin sorusuna verdiği yanıtta, "Anlaşmanın, sivil hayatların korunmasını ve insani yardımların aralıksız sürmesini garanti altına almasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kocijancic, AB'nin daha önce de İdlib'e olası bir askeri saldırının milyonlarca sivilin hayatını riske atarak yeni bir insani faciaya yol açacağı uyarısında bulunduğunu anımsattı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün Soçi'de yaptıkları görüşmede 15 Ekim itibarıyla İdlib'de rejim güçleri ve muhalifler ve diğer terör grupları arasında 15-20 km. genişliğinde silahtan arındırılmış bir bölge oluşturulması kararı almıştı.