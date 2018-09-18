İsrail: Rus askerlerin ölümünden dolayı üzgünüz, ama sorumlusu Esad, İran ve Hizbullah'tır

Suriye'nin Lazkiye kentine dün gece hava ve füze saldırıları düzenlenirken, Akdeniz'de Rus İl-20 uçağının vurulup düşmesi ve 15 Rus askerine mezar olmasıyla birlikte İsrail-Rusya gerilimi yaşanıyor.
Moskova'nın Rus uçağını çatışma alanına çekip Suriye hava savunma sistemleri tarafından vurulmasını sağlamakla suçladığı İsrail ordusundan yanıt geldi.
Israel expresses sorrow for the death of the aircrew members of the Russian plane that was downed tonight due to Syrian anti-aircraft fire.— Israel Defense Forces (@IDFSpokesperson) 18 Eylül 2018
Israel holds the Assad regime, whose military shot down the Russian plane, fully responsible for this incident.
'Suriye uçaksavarlarının ateşi sonucu düşen Rus uçağındaki askerler için üzüntü' ifade eden İsrail ordusu (IDF), ''İsrail bu olaydan tümüyle Esad rejimini sorumlu tutuyor'' diyerek ekledi: ''Aynı zamanda İran ve Hizbullah terör örgütünü de sorumlu tutuyor.''
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