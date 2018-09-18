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17:50 18 Eylül 2018
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    Macaristan Başbakanı Victor Orban-Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

    Putin: İl-20 uçağının düşmesini, Türkiye ile olan uçak olayı ile karşılaştırmayın

    © AFP 2018 / Alexander Zemlianichenko
    Ortadoğu
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    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsrail'in dün Suriye'de yol açtığı İl-20 uçağı trajedisi ile TSK tarafından 2015 yılında Rus uçağının düşürülmesinin karşılaştırılmaması gerektiğini, iki durumun birbirinden farklı olduğunu söyledi.

    İsrail'e ait bir F-16 savaş uçağı
    © AP Photo / Ariel Schalit
    İsrail: Rus askerlerin ölümünden dolayı üzgünüz, ama sorumlusu Esad, İran ve Hizbullah'tır
    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'la Moskova'da yaptığı görüşmenin ardından verilen basın toplantısında, İsrail uçaklarının dün Lazkiye yakınlarında, Suriye ordusunun füze savunma sistemlerinin hedefi haline getirdiği İl-20 uçağı ve içerisindeki 15 Rus askerinin öldüğü trajedi ile ilgili açıklamada bulundu.

    Putin "İnsanların ölümü, özellikle de böyle trajik koşullarda ölümü, her zaman bir felakettir. Hem bizim için, hem ülkemiz için, hem de ölen arkadaşlarımızın yakınları için böyledir. Bu bağlamda ölen askerlerin yakınlarına başsağlığı diliyorum" dedi.

    'TRAJİK TESADÜFLER ZİNCİRİNE BENZEYEN BİR DURUM VAR GİBİ'

    Putin, TSK'nın Rus Su-24 uçağını düşürmesi ile İl-20 faciasının birbirinden farklı durumlar olduğunu ve karşılaştırılmaması gerektiğini ifade etti.

    Putin "O zaman Türk uçağı bilinçli olarak uçağımızı vurmuştu. Burada trajik tesadüfler zincirine benzeyen bir durum var gibi. Zira İsrail uçağı bizim uçağımızı düşürmedi" dedi.

    'CEVABIMIZI VERECEĞİZ'

    Konuya ciddi yaklaşmaları gerektiğini söyleyen Putin olayın ardından Suriye'deki Rus güçlerinin güvenliklerini arttırılacaklarını da ifade etti.

    Putin "Bu adıma cevap vermeye gelince, cevabımızı vereceğiz. Cevabımız öncelikle Suriye'deki Rus güçlerimiz ve üslerimizin güvenliklerini arttırmak şeklinde olacak. Bu adımlar herkesin hissedeceği türden olacak" dedi.

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    Etiketler:
    Saldırı, Uçak, IL-20, İsrail ordusu, TSK, Vladimir Putin, Victor Orban, Lazkiye, Türkiye, Rusya, Suriye, İsrail
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