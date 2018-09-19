İdlib mutabakatı zaptının 10 maddesi

© REUTERS / Alexander Zemlianichenko Putin: Erdoğan'la kapsamlı ve yapıcı görüşmeler yaptık, mutabakata vardık İdlib gerginliği azaltma bölgesi korunacak. Türkiye'nin gözlem noktaları güçlendirilecek

2. Rusya Federasyonu, İdlib'de askeri operasyonlar ve saldırılardan kaçınılması için gerekli önlemleri alacak ve mevcut statüko korunacak.

3. Silahsızlandırma bölgesi oluşturulacak, bölge 15-20 km olacak.

4. Silahsızlandırma bölgesinin sınırları, sahadaki çalışmalarla belirlenecek.

© REUTERS / Alexander Zemlianichenko Türkiye ile Rusya uzlaştı: İdlib'de silahsız bölge kurulacak

5. Tüm radikal terörist gruplar silahlasızlandırma bölgesinden 15 Ekim'e kadar çıkarılacak.

6. Çatışan taraflara ait tüm tanklar, çok namlulu roketatarlar, toplar ve havanların da aralarında olduğu ağır silahlar 10 Ekim'de İdlib'deki silahsızlandırma bölgesinden çekilecek.

7. Silahsızlandırma bölgelerindeki denetimler, Türk ve Rus askerleri tarafından yapılacak. İnsansız hava araçlarıyla havadan da denetim yapılacak.

8. M4 — M5 otoyolu, güvenliğinin yıl sonuna kadar sağlanması suretiyle trafiğe açılacak.

9. İdlib'de sürdürülebilir ateşkes rejiminin sağlanabilmesi için etkili önlemler alınacak. İran, Türkiye, Rusya ortak koordinasyon merkezi geliştirecek.

10. İki taraf, her türlü tezahürde Suriye'deki terörizmle mücadele konusunda kararlılıklarını yineledi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye ile Rusya arasındaki İdlib mutabakat zaptını şöyle değerlendirmişti:

"Cumhurbaşkanımızın yaklaşımı ile Türkiye, Suriye meselesinde en yüksek siyasi ve insani meşruiyete dayalı politikayı takip ettiğini gösterdi.''