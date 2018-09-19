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17:21 19 Eylül 2018
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    İdlib'in Cisr eş Şuğur bölgesinde Mart 2015'te Ensar eş Şam militanları

    İdlib mutabakatı zaptının 10 maddesi

    © REUTERS / Mohamad Bayoush/File Photo
    Ortadoğu
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in pazartesi günü Soçi'de gerçekleştirdiği zirvede imzalanan 10 maddelik İdlib mutabakat zaptının içeriğini CNN TÜRK yayımladı.

    Soçi'de İdlib için Putin-Eroğan zirvesi
    © REUTERS / Alexander Zemlianichenko
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    1. İdlib gerginliği azaltma bölgesi korunacak. Türkiye'nin gözlem noktaları güçlendirilecek

    2. Rusya Federasyonu, İdlib'de askeri operasyonlar ve saldırılardan kaçınılması için gerekli önlemleri alacak ve mevcut statüko korunacak.

    3. Silahsızlandırma bölgesi oluşturulacak, bölge 15-20 km olacak.

    4. Silahsızlandırma bölgesinin sınırları, sahadaki çalışmalarla belirlenecek.

    Erdoğan ile Putin, Soçi'de İdlib zirvesinin ardından basın toplantısında
    © REUTERS / Alexander Zemlianichenko
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    5. Tüm radikal terörist gruplar silahlasızlandırma bölgesinden 15 Ekim'e kadar çıkarılacak.

    6. Çatışan taraflara ait tüm tanklar, çok namlulu roketatarlar, toplar ve havanların da aralarında olduğu ağır silahlar 10 Ekim'de İdlib'deki silahsızlandırma bölgesinden çekilecek.

    7. Silahsızlandırma bölgelerindeki denetimler, Türk ve Rus askerleri tarafından yapılacak. İnsansız hava araçlarıyla havadan da denetim yapılacak.

    Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad
    © REUTERS / SANA
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    8. M4 — M5 otoyolu, güvenliğinin yıl sonuna kadar sağlanması suretiyle trafiğe açılacak.

    9. İdlib'de sürdürülebilir ateşkes rejiminin sağlanabilmesi için etkili önlemler alınacak. İran, Türkiye, Rusya ortak koordinasyon merkezi geliştirecek.

    10. İki taraf, her türlü tezahürde Suriye'deki terörizmle mücadele konusunda kararlılıklarını yineledi.

    AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye ile Rusya arasındaki İdlib mutabakat zaptını şöyle değerlendirmişti:

    "Cumhurbaşkanımızın yaklaşımı ile Türkiye, Suriye meselesinde en yüksek siyasi ve insani meşruiyete dayalı politikayı takip ettiğini gösterdi.''

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