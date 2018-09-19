Esad’dan Putin’e Il-20 taziyesi

Esad, bu trajedinin Rusya ve Suriye’nin teröre karşı mücadelesini durdurmayacağı umudunu dile getirdi.
Suriye lideri, uçak faciasının ‘İsrail’in kibrinin’ sonucu olduğunu kaydetti.
Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e gönderdiği mesajda, Rus Il-20 uçağının düşmesi sonucu Rus askerlerin ölmesiyle ilgili başsağlığı diledi.
Esad, bu trajedinin Rusya ve Suriye’nin teröre karşı mücadelesini durdurmayacağı umudunu dile getirdi.
Suriye lideri, uçak faciasının ‘İsrail’in kibrinin’ sonucu olduğunu kaydetti.
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