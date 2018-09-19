Esad’dan Putin’e Il-20 taziyesi

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e gönderdiği mesajda, Rus Il-20 uçağının düşmesi sonucu Rus askerlerin ölmesiyle ilgili başsağlığı diledi.

Mesajda, “Rus askeri savaş uçağı Il-20’nin Akdeniz sularına düşmesiyle ilgili olarak Suriye halkı adına en derin başsağlığı diliyorum” ifadesine yer verildi.

Esad, bu trajedinin Rusya ve Suriye’nin teröre karşı mücadelesini durdurmayacağı umudunu dile getirdi.

Suriye lideri, uçak faciasının ‘İsrail’in kibrinin’ sonucu olduğunu kaydetti.