Liberman: Rus uçağının düşürülmesinin sorumlusu Esad'ın ordusu

'YAPMAK ZORUNDA OLDUKLARIMIZI YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ'
Bugün ordu radyosuna konuşan Liberman, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı suçladı. ''Sorumlusu Esad'ın ordusu'' diye kestirip atan şahin bakan, ''İsrail ordusu, ülkesini ve yurttaşlarını korumak için zorunda olduğu her şeyi yapacak. Ben de zorunda olduklarımı yapmaya devam edeceğim'' diye konuştu.
'Suriye ordusununun profesyonellikten nasibini almamış olmasının, Rus uçaklarının vurulmasına yol açtığını' iddia eden İsrail Savunma Bakanı ''Düzensiz şekilde ateş açtılar'' görüşünü dile getirdi.
'SURİYE'YE MÜDAHALE ETMİYORUZ'
Bu kez Rus uçağının vurulmasına yol açan İsrail'in Suriye'ye saldırılarını ''Bizim ulusal öz savunma eylemimiz, Suriye'nin içişleriyle alakası yok. Suriye'ye müdahale etmiyoruz, ama Suriye'nin İran için ileri operasyon üssü haline gelmesi olgusunu da kabul edemeyiz'' diye savunan Liberman, şu vurguyu yaptı:
''İran'ın Suriye'de varlığını konsolide etmesini ve Suriye'den Hizbullah'a silah transferini durdurmak için her şeyi yapacağız.''
Olayın ardından Suriye'nin 'askeri tatbikat' gerekçesiyle hava sahasını kapamasına da paye vermeyerek ''Bu, ilk kez olmuyor. Biz normal şekilde devam edeceğiz'' dedi.
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