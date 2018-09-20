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17:21 20 Eylül 2018
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    Israeli Foreign Minister Avigdor Lieberman

    Liberman: Rus uçağının düşürülmesinin sorumlusu Esad'ın ordusu

    © AP Photo / Markus Schreiber
    Ortadoğu
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    Rusya Savunma Bakanlığı, İl-20 tipi uçağının Suriye'ye ait S-200'den fırlatılan füzeyle vurulmasından, İsrailli pilotların uçağı hava savunma sisteminin bulunduğu bölgeye sürükleyip kalkan olarak kullanmasını sorumlu tutuyor. Ama 15 Rus askerine mezar olan uçağın düşürülmesiyle ilgili İsrail sorumluluk üstlenmeye yanaşmıyor.

    İsrail bayrağı
    © Flickr /
    İsrail Hava Kuvvetleri Komutanı, Rus uçağının düşürülmesiyle ilgili belgeleri vermek için Moskova’ya gidiyor
    İsrail ordusunun (IDF) Suriye hükümeti, İran ve Hizbullah'ı suçlayan açıklaması ve Başbakan Benyamin Netanyahu'nun Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e taziye telefonunda Şam'ı suçlamasının ardından Savunma Bakanı Avigdor Liberman da aynı telden çaldı.

    'YAPMAK ZORUNDA OLDUKLARIMIZI YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

    Bugün ordu radyosuna konuşan Liberman, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı suçladı. ''Sorumlusu Esad'ın ordusu'' diye kestirip atan şahin bakan, ''İsrail ordusu, ülkesini ve yurttaşlarını korumak için zorunda olduğu her şeyi yapacak. Ben de zorunda olduklarımı yapmaya devam edeceğim'' diye konuştu.

    Sergey Şoygu Moskova'da düzenlenen uluslararası askeri teknik forum 'ARMY'de konuşma yaparken
    © REUTERS / Maxim Shemetov
    Şoygu: İsrail’in yaptıklarını yanıtsız bırakmayacağız
    'SURİYE ORDUSU AMATÖRCE DAVRANIYOR'

    'Suriye ordusununun profesyonellikten nasibini almamış olmasının, Rus uçaklarının vurulmasına yol açtığını' iddia eden İsrail Savunma Bakanı ''Düzensiz şekilde ateş açtılar'' görüşünü dile getirdi.

    'SURİYE'YE MÜDAHALE ETMİYORUZ'

    Bu kez Rus uçağının vurulmasına yol açan İsrail'in Suriye'ye saldırılarını ''Bizim ulusal öz savunma eylemimiz, Suriye'nin içişleriyle alakası yok. Suriye'ye müdahale etmiyoruz, ama Suriye'nin İran için ileri operasyon üssü haline gelmesi olgusunu da kabul edemeyiz'' diye savunan Liberman, şu vurguyu yaptı:

    Macaristan Başbakanı Victor Orban-Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
    © AFP 2018 / Alexander Zemlianichenko
    Putin: İl-20 uçağının düşmesini, Türkiye ile olan uçak olayı ile karşılaştırmayın
    'İRAN VE HİZBULLAH'A KARŞI SONUNDA DEK GİDECEĞİZ'

    ''İran'ın Suriye'de varlığını konsolide etmesini ve Suriye'den Hizbullah'a silah transferini durdurmak için her şeyi yapacağız.''

    Olayın ardından Suriye'nin 'askeri tatbikat' gerekçesiyle hava sahasını kapamasına da paye vermeyerek ''Bu, ilk kez olmuyor. Biz normal şekilde devam edeceğiz'' dedi.

    Etiketler:
    Sorumlusu Esad'ın ordusu, S-200, İl-20, Suriye ordusu, Suriye hükümeti, İsrail ordusu (IDF), Hizbullah, Vladimir Putin, Benyamin Netanyahu, Beşar Esad, Avigdor Liberman, İran, Suriye, Rusya, İsrail
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