Liberman: Rus uçağının düşürülmesinin sorumlusu Esad'ın ordusu

Rusya Savunma Bakanlığı, İl-20 tipi uçağının Suriye'ye ait S-200'den fırlatılan füzeyle vurulmasından, İsrailli pilotların uçağı hava savunma sisteminin bulunduğu bölgeye sürükleyip kalkan olarak kullanmasını sorumlu tutuyor. Ama 15 Rus askerine mezar olan uçağın düşürülmesiyle ilgili İsrail sorumluluk üstlenmeye yanaşmıyor.

İsrail ordusunun (IDF) Suriye hükümeti, İran ve Hizbullah'ı suçlayan açıklaması ve Başbakan Benyamin Netanyahu'nun Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e taziye telefonunda Şam'ı suçlamasının ardından Savunma Bakanı Avigdor Liberman da aynı telden çaldı.

'YAPMAK ZORUNDA OLDUKLARIMIZI YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Bugün ordu radyosuna konuşan Liberman, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı suçladı. ''Sorumlusu Esad'ın ordusu'' diye kestirip atan şahin bakan, ''İsrail ordusu, ülkesini ve yurttaşlarını korumak için zorunda olduğu her şeyi yapacak. Ben de zorunda olduklarımı yapmaya devam edeceğim'' diye konuştu.

© REUTERS / Maxim Shemetov Şoygu: İsrail’in yaptıklarını yanıtsız bırakmayacağız

'Suriye ordusununun profesyonellikten nasibini almamış olmasının, Rus uçaklarının vurulmasına yol açtığını' iddia eden İsrail Savunma Bakanı ''Düzensiz şekilde ateş açtılar'' görüşünü dile getirdi.

'SURİYE'YE MÜDAHALE ETMİYORUZ'

Bu kez Rus uçağının vurulmasına yol açan İsrail'in Suriye'ye saldırılarını ''Bizim ulusal öz savunma eylemimiz, Suriye'nin içişleriyle alakası yok. Suriye'ye müdahale etmiyoruz, ama Suriye'nin İran için ileri operasyon üssü haline gelmesi olgusunu da kabul edemeyiz'' diye savunan Liberman, şu vurguyu yaptı:

© AFP 2018 / Alexander Zemlianichenko Putin: İl-20 uçağının düşmesini, Türkiye ile olan uçak olayı ile karşılaştırmayın

''İran'ın Suriye'de varlığını konsolide etmesini ve Suriye'den Hizbullah'a silah transferini durdurmak için her şeyi yapacağız.''

Olayın ardından Suriye'nin 'askeri tatbikat' gerekçesiyle hava sahasını kapamasına da paye vermeyerek ''Bu, ilk kez olmuyor. Biz normal şekilde devam edeceğiz'' dedi.