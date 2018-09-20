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21:21 20 Eylül 2018
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    İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu

    Netanyahu'dan İran'a savaş iması

    © REUTERS / Sebastian Scheiner
    Ortadoğu
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    Bu hafta Suriye'de 'İran adına Hizbullah'a silah transfer etmeye hazırlanan Suriye hedeflerini' vurduğunu iddia ederek Rus askeri uçağının düşmesine yol açan İsrail'in Başbakanı Benyamin Netanyahu, İran'a savaş açma imasında bulundu. Netanyahu "Savaş bize dayatılırsa bizi yok etmek isteyenlere karşı tüm gücümüzle hareket edeceğiz" dedi.

    İsrail bayrağı
    © Flickr /
    İsrail Hava Kuvvetleri Komutanı, Rus uçağının düşürülmesiyle ilgili belgeleri vermek için Moskova’ya gidiyor
    Netanyahu, Batı Kudüs'te 1973'te Mısır ile yapılan Yom Kippur Savaşı'nda öldürülen İsrail askerleri için düzenlenen programda yaptığı konuşmada, "Savaştan kaçınmak için her türlü çabayı göstermeliyiz, ama savaş bize dayatılırsa bizi yok etmek isteyenlere karşı tüm gücümüzle hareket edeceğiz" dedi.

    İran'ı savaş açmakla tehdit eden Netanyahu, "İran bugün Ortadoğu'da dünyanın gözü önünde İsrail'in yok edilmesi çağrısında bulunan saldırgan güçleri yönetiyor. Kendimizi bu tehlikeye karşı savunmak bizim görevimizdir ve bunu yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

    İsrail bu hafta Suriye'de 'İran adına Hizbullah'a silah transfer etmeye hazırlanan Suriye askeri hedeflerini' vurduğunu iddia etmiş, saldırı sırasında Suriye hava savunma unsurları yanlışlıkla Rus askeri uçağının düşmesine yol açmıştı.

    Olayda 15 Rus askeri hayatını kaybetmişti.

    İsrail Suriye'de yaşanan olayla ilgili bilgi vermesi için Hava Kuvvetleri Komutanı Amikam Norkin'i  Moskova'ya göndermişti.

    'HAVA KUVVETLERİ KOMUTANINI MOSKOVA'YA 2 AMAÇ İÇİN GÖNDERDİM'

    Hizbullah lideri Hasan Nasrallah
    © REUTERS / Hasan Shaaban
    Nasrallah'tan İsrail'e uyarı: Artık hassas füzelerimiz var
    Netanyahu açıklamasında "Hava Kuvvetleri Komutanını Moskova'ya 2 amaç için gönderdim: İki ülke arasındaki işbirliğini korurken yurttaşlarımızı korumayı sürdürmek" dedi.

    Rusya İsrailli pilotların kasıtlı olarak Rus askeri uçağını Suriye hava savunma sistemlerinin hedefi yaptığını duyurmuştu.

    Rusya ordusu İsrail'in eylemlerim, düşmanca olarak nitelemiş ve yanıt verme hakkını saklı tuttuğunu ifade etmişti.

    'AŞAMALI YAKINLAŞMANIN NORMALLEŞMEYİ SAĞLAYACAĞINA İNANIYORUM'

    Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova
    © Sputnik / Alexey Kudenko
    Zaharova: İsrail'den İl-20 vakası hakkında daha kapsamlı bir açıklama bekliyoruz
    Netanyahu, öte yandan 'ılımlı' olarak nitelediği bölgedeki bazı Arap ülkeleri ile İsrail'in ilişkilerinde gelişmeler olduğuna dikkati çekerek, "Ortadoğu tehlikelerle dolu. Ancak ışık huzmeleri de var. Ilımlı Arap dünyasıyla ilişkilerimiz eşi görülmemiş bir dönüşümden geçiyor, büyük ülkeler İsrail'le ilişkilerin değerinin giderek daha fazla farkında" diye konuştu.

    İsrail ile 'ılımlı' Arap ülkeleri arasındaki yakınlaşmanın aşamalı olarak sürdüğünü belirten Netanyahu, şunları söyledi:

    "Bu biraz zaman alabilir, ancak bu aşamalı yakınlaşmanın somut meyvelerini vereceğine ve normalleşmeyi sağlayacağına, daha sonra da barışı tesis edeceğine inanıyorum."

    İsrail basını, Netanyahu'nun adını vermeden 'ılımlı' olarak nitelediği ülkelerin başta Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Suudi Arabistan olmak üzere Körfez ülkeleri olduğunu yazdı.

    İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman da bugün yaptığı açıklamada, İsrail'in Suriye'deki İran hedeflerine saldırmaya devam edeceğini ve İran'ın Suriye'deki temerküzüne izin vermeyeceğini vurgulamıştı.

    Başbakan Netanyahu daha önce de, "İsrail, ertelemek yerine bir an önce henüz emekleme sürecinde olan İran saldırganlığını savaşa neden olsa bile sonlandırmakta kararlıdır" açıklamasında bulunmuştu.

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    Etiketler:
    Yom Kippur, Hizbullah, Amikam Norkin, Benyamin Netanyahu, İsrail, Suriye, Rusya
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