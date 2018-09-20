Netanyahu'dan İran'a savaş iması

İran'ı savaş açmakla tehdit eden Netanyahu, "İran bugün Ortadoğu'da dünyanın gözü önünde İsrail'in yok edilmesi çağrısında bulunan saldırgan güçleri yönetiyor. Kendimizi bu tehlikeye karşı savunmak bizim görevimizdir ve bunu yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
İsrail bu hafta Suriye'de 'İran adına Hizbullah'a silah transfer etmeye hazırlanan Suriye askeri hedeflerini' vurduğunu iddia etmiş, saldırı sırasında Suriye hava savunma unsurları yanlışlıkla Rus askeri uçağının düşmesine yol açmıştı.
Olayda 15 Rus askeri hayatını kaybetmişti.
İsrail Suriye'de yaşanan olayla ilgili bilgi vermesi için Hava Kuvvetleri Komutanı Amikam Norkin'i Moskova'ya göndermişti.
'HAVA KUVVETLERİ KOMUTANINI MOSKOVA'YA 2 AMAÇ İÇİN GÖNDERDİM'
Rusya İsrailli pilotların kasıtlı olarak Rus askeri uçağını Suriye hava savunma sistemlerinin hedefi yaptığını duyurmuştu.
Rusya ordusu İsrail'in eylemlerim, düşmanca olarak nitelemiş ve yanıt verme hakkını saklı tuttuğunu ifade etmişti.
'AŞAMALI YAKINLAŞMANIN NORMALLEŞMEYİ SAĞLAYACAĞINA İNANIYORUM'
İsrail ile 'ılımlı' Arap ülkeleri arasındaki yakınlaşmanın aşamalı olarak sürdüğünü belirten Netanyahu, şunları söyledi:
"Bu biraz zaman alabilir, ancak bu aşamalı yakınlaşmanın somut meyvelerini vereceğine ve normalleşmeyi sağlayacağına, daha sonra da barışı tesis edeceğine inanıyorum."
İsrail basını, Netanyahu'nun adını vermeden 'ılımlı' olarak nitelediği ülkelerin başta Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Suudi Arabistan olmak üzere Körfez ülkeleri olduğunu yazdı.
İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman da bugün yaptığı açıklamada, İsrail'in Suriye'deki İran hedeflerine saldırmaya devam edeceğini ve İran'ın Suriye'deki temerküzüne izin vermeyeceğini vurgulamıştı.
Başbakan Netanyahu daha önce de, "İsrail, ertelemek yerine bir an önce henüz emekleme sürecinde olan İran saldırganlığını savaşa neden olsa bile sonlandırmakta kararlıdır" açıklamasında bulunmuştu.
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