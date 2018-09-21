Kremlin'den 'Putin, Esad'ın telefonlarına çıkmadı' haberleri hakkında açıklama

İsrail basınında Kalkınma Bakanı Yisrael Katz'a dayandırılan haberlerde Putin'in Esad'la konuşmayı reddettiği ve bu nedenle Suriye liderinin taziye mektubu gönderdiği öne sürülmüştü.

Basın mensuplarının İsrail basınındaki iddiayı sorduğu Peskov, "Bu, gerçekle bağdaşmıyor. İsrail basınındaki bu haberlere inanmayın" yanıtını verdi.

© Sputnik / Alexey Kudenko Zaharova: İsrail'den İl-20 vakası hakkında daha kapsamlı bir açıklama bekliyoruz

Putin'in Macaristan Başbakanı Viktor Orban'la düzenlenen ortak basın toplantısında olay hakkında oldukça kapsamlı bir değerlendirme yaptığını anımsatan Peskov, bu değerlendirme üzerine bir açıklama yapmanın gerekmediğini vurguladı.

Putin, söz konusu basın toplantısında, İsrail'in Suriye'de yol açtığı İl-20 uçağı trajedisi ile TSK tarafından 2015 yılında Rus uçağının düşürülmesinin karşılaştırılmaması gerektiğini, iki durumun birbirinden farklı olduğunu söylemişti.

İsrail uçakları, 17 Eylül akşamı Suriye'deki bazı hedefleri vurmuştu. Suriye ordusunun karşılık vermesi sonrası İsrailli güçler tarafından kalkan olarak kullanılan Rusya'ya ait İl-20 uçağı, Suriye'nin S-200 savunma sistemiyle vurulmuştu.