İsrailli kaynak, İsrail ordusunun Suriye'deki önceliğini açıkladı

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İsrailli kaynak, Suriye'deki hareket özgürlüğünün korunmasının İsrail ordusunun en önem verdiği husus olduğunun altını çizdi.
Kaynak, "Hareket özgürlüğü, bizim için birinci derecede öneme sahip. İsrail ordusu, siyasi yönetiminin talimatlarına göre stratejik çıkarlarımızı korumaya devam edecek" dedi.
'RUSYA İLE ÇATIŞMASIZLIK MEKANİZMASINI KULLANMAYA DEVAM ETMEK İSTİYORUZ'
Kaynak, İsrail ve Rusya arasındaki, son 3 yıl içinde yüksek verimliliğini kanıtlayan çatışmasızlık mekanizmasını etkili şekilde kullanmaya devam etmenin kendileri için çok önemli olduğunu da kaydetti.
İsrail uçakları, 17 Eylül akşamı Suriye'deki bazı hedefleri vurmuştu. Suriye ordusunun karşılık vermesi sonrası İsrailli güçler tarafından kalkan olarak kullanılan Rusya'ya ait İl-20 uçağı, Suriye'nin S-200 savunma sistemiyle vurulmuştu.
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