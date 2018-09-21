İsrailli kaynak, İsrail ordusunun Suriye'deki önceliğini açıkladı

İsrail ordusu için Suriye'de birinci derece öneme sahip konunun hareket özgürlüğünün korunması olduğu ifade edildi.

17 Eylül gecesi Rusya'ya ait İl-20 uçağının Lazkiye yakınlarında düşürülmesi sonrası Suriye'de askeri alandaki hareket özgürlüğünün kısıtlanabileceği gündeme gelmişti.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İsrailli kaynak, Suriye'deki hareket özgürlüğünün korunmasının İsrail ordusunun en önem verdiği husus olduğunun altını çizdi.

Kaynak, "Hareket özgürlüğü, bizim için birinci derecede öneme sahip. İsrail ordusu, siyasi yönetiminin talimatlarına göre stratejik çıkarlarımızı korumaya devam edecek" dedi.

'RUSYA İLE ÇATIŞMASIZLIK MEKANİZMASINI KULLANMAYA DEVAM ETMEK İSTİYORUZ'

Kaynak, İsrail ve Rusya arasındaki, son 3 yıl içinde yüksek verimliliğini kanıtlayan çatışmasızlık mekanizmasını etkili şekilde kullanmaya devam etmenin kendileri için çok önemli olduğunu da kaydetti.

İl-20 vakası hakkındaki verileri sunmak üzere Moskova'ya giden İsrailli askeri yetkililerin, Rus mevkidaşlarıyla ikili koordinasyonu istişare ettiğini, görüşmeler sırasında çatışmasızlık mekanizmasının iyileştirildiğini ve iki ülkenin gelecekte bu mekanizmayı kullanabileceğini sözlerine ekledi.

İsrail uçakları, 17 Eylül akşamı Suriye'deki bazı hedefleri vurmuştu. Suriye ordusunun karşılık vermesi sonrası İsrailli güçler tarafından kalkan olarak kullanılan Rusya'ya ait İl-20 uçağı, Suriye'nin S-200 savunma sistemiyle vurulmuştu.