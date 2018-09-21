Irak'ın güneyindeki protestolara Aşure molası

Irak'ın güneyinde Şiilerin nüfusun çoğunluğunu oluşturduğu Basra kentinde hükümet karşıtı gösterilerin organizatörlerinden Ali Kerim, Sputnik'e konuştu.

"Gelecek haftaya kadar hiçbir gösteri olmayacak'' diyen Ali Kerim, '' Ama sonra insanlar tekrar sokaklara çıkarak işsizliği, fakirliği, su ve elektrik kesintilerini protesto etmeye devam edecek, çünkü durum değişmedi" diye ekledi.

Irak Meclisi Başkan Yardımcısı Hasan el Kaabi, Basra vilayetinde içme suyundan zehirlenenlerin sayısını 27 bin olarak açıklamıştı. İçme suyundaki kirlilik, elektirk kesintisi, hijyen yokluğu ve diğer hizmetlerin eksikliği hükümeti sarsan protestoların patlak vermesine yol açmıştı.