IŞİD, İran'daki saldırıyı kendisinin düzenlediğini öne sürdü

IŞİD'in yayın organı Amak, Ahvaz saldırısının örgüt tarafından üstlenildiğini duyurdu.
SONRADAN DÜZELTTİ
Açıklamada İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin de olay yerinde olduğu ileri sürüldü.
Ancak Ruhani, Ahvaz'da değil, başkent Tahran'da düzenlenen askeri geçit törenine katıldı. Hatta Tahran'daki törende yaptığı konuşma canlı yayımlandı.
Daha sonra bu iddiayı düzeltip Ruhani'nin Ahvaz'daki törene katılmadığını belirten Amak sitesi, saldırıya dair herhangi bir görüntü paylaşmadı.
İran Devrim Muhafızları Sözcüsü Ramazan Şerif, Ahvaz kentindeki askeri törene saldırının Suudi Arabistan detekli El Ahvaziye örgütü tarafından düzenlendiğini söylemişti.
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif de saldırıdan 'ABD ve terörün bölgesel destekçilerinin sorumlu olduğunu' belirtmişti.
El Ahvaziye adıyla tanınan Ahvaz Halkı Demokratik Cephesi, İran'ın güneybatısında bağımsız bir Arap idaresi kurmayı hedefleyen ayrılıkçı bir örgüt olarak biliniyor.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)