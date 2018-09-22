IŞİD, İran'daki saldırıyı kendisinin düzenlediğini öne sürdü

İran'ın, Arap nüfuslu Ahvaz kentindeki askeri geçit törenine düzenlenen saldırıdan ABD ve Suudi Arabistan'ı sorumlu tutmasının ardından, IŞİD'den sorumluluğu üstlendiğine dair açıklama geldi. Ama açıklamada Tahran'daki törende konuşan Ruhani'nin Ahvaz'da bulunduğundan söz edildi.

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İran-Irak savaşının 38. yılı münasebetiyle ülke çapında düzenlenen askeri geçit törenlerinin Ahvaz'da kana bulanmasının ardından IŞİD'den açıklama geldi.

IŞİD'in yayın organı Amak, Ahvaz saldırısının örgüt tarafından üstlenildiğini duyurdu.

SONRADAN DÜZELTTİ

Açıklamada İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin de olay yerinde olduğu ileri sürüldü.

Ancak Ruhani, Ahvaz'da değil, başkent Tahran'da düzenlenen askeri geçit törenine katıldı. Hatta Tahran'daki törende yaptığı konuşma canlı yayımlandı.

Daha sonra bu iddiayı düzeltip Ruhani'nin Ahvaz'daki törene katılmadığını belirten Amak sitesi, saldırıya dair herhangi bir görüntü paylaşmadı.

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İran Devrim Muhafızları Sözcüsü Ramazan Şerif, Ahvaz kentindeki askeri törene saldırının Suudi Arabistan detekli El Ahvaziye örgütü tarafından düzenlendiğini söylemişti.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif de saldırıdan 'ABD ve terörün bölgesel destekçilerinin sorumlu olduğunu' belirtmişti.

El Ahvaziye adıyla tanınan Ahvaz Halkı Demokratik Cephesi, İran'ın güneybatısında bağımsız bir Arap idaresi kurmayı hedefleyen ayrılıkçı bir örgüt olarak biliniyor.