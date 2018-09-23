'Suriyeli muhalif gruptan İdlib mutabakatına destek'

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Suriye'de muhaliflerin oluşturduğu en büyük silahlı grup Ulusal Özgürleştirme Cephesi, Türkiye ile Rusya arasında varılan İdlib mutabakatını desteklediklerini açıkladı. Özgür Suriye Ordusu bileşenlerinden Ulusal Özgürleştirme Cephesi, sosyal medya hesaplarından yaptığı yazılı açıklamada, İdlib mutabakatını desteklediklerini duyurdu.

Açıklamada, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a savaşı engellediği için teşekkür ederiz. Soçi görüşmelerinde edinilen kazanımlarla Türkiye'nin yürütmüş olduğu diplomasi çalışmaları bir başarı niteliğindedir" ifadeleri yer aldı. Halkın, mutabakat sonuçlarını memnuniyetle karşıladığı belirtilen açıklamada, "Cuma günü yapılan halk gösterileri mutabakat sonuçlarını destekler nitelikteydi" değerlendirmesinde bulunuldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 17 Eylül'de, Rusya'nın Soçi kentinde, 'İdlib Gerginliğin Azaltılması Bölgesindeki Durumun İstikrarlaştırılmasına İlişkin Mutabakatı' imzalamıştı.