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11:47 23 Eylül 2018
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    İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani

    Ruhani: İran'da güvensizlik yaratmak isteyen ABD başarılı olamayacak

    © REUTERS / Lisi Niesner
    Ortadoğu
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    İran'ın Ahvaz kentinde askeri geçit töreni sırasında silahlı kişiler tarafından ateş açılması ve en az 25 kişinin hayatını kaybetmesinden sonra İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani yeni açıklamalarda bulundu. Ruhani, ABD destekli Körfez ülkelerini saldırıyı yapan gruba finansal ve askeri yardımla suçladı.

    İran
    © REUTERS / Thomas Peter
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    İran'da dün Ahvaz kentindeki askeri geçit töreni sırasında silahlı saldırı düzenlenmesi ve en az 25 kişinin hayatını kaybederek onlarca kişinin yaralanmasından sonra İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani açıklama yaptı.

    New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantılarına katılmak için yola çıkmadan önce Tahran'da konuşan Ruhani 'ABD destekli Körfez ülkelerini Ahvaz'daki saldırının sorumluluğunu üstlenen gruba (Ahvaz Arap Demokratik Hareketi) finansal ve askeri yardım yapmakla' suçladı.

    'HUKUK VE ULUSAL ÇIKAR ÇERÇEVESİNDE YANIT VERECEĞİZ'

    'ABD'nin Körfez ülkelerine bu suçları işlemeleri için kaynak sağladığını' söyleyen Ruhani 'İran'ın bu suçlara hukuk ve ulusal çıkar çerçevesinde yanıt vereceğini' belirtti.

    'ABD BİR KABADAYI GİBİ DAVRANIYOR'

    Saddam Hüseyin
    © AFP 2018 / File
    Ruhani: Trump'ın akıbeti de Saddam gibi olacak
    ABD'nin 'bir kabadayı' gibi davrandığını söyleyen iran Cumhurbaşkanı Washington'ın 'güce sahip olanın dünyada cezasız kalarak hareket edebileceğini inandığını' savundu. 'ABD'nin İran'da güvensizlik yaratmak istediğini ancak başarılı olamayacağını' söyleyen Ruhani 'İran'ın yaptırımların üstesinden gelmeye çalışacağı ve ABD'nin saldırganlığı nedeniyle pişman olacağı' sözlerini sarf etti.

    Ruhani ayrıca İstihbarat Bakanlığı'na  saldırının faillerinin kimliklerini hızlıca tespit etmesi için tüm güvenlik ve askeri organları seferber etmesi talimatı verdiğini de duyurdu.

    HAMANEY: ABD'NİN UYDU DEVLETLERİNİN BÖLGEDEKİ CİNAYETLERİNİN DEVAMI

    İran'ın Ahvaz kentinde askeri geçit törenine düzenlenen silahlı saldırı
    © AP Photo / ISNA/Behrad Ghasemi
    Ahvaz'da askeri geçit törenine saldırı: İran, ABD ve Suudi Arabistan'ı suçladı
    Diğer taraftan İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney de internet sitesinden bir taziye yayımladı.

    Tasnim'in aktardığına göre Hamaney, "Bir grup aziz vatandaşlarımızın kiralık teröristlerce topluca şehit edilmesiyle sonuçlanan elim ve esef verici olay, bir kez daha İran milletinin düşmanlarının acımasızlığı ve habisliğini ortaya koymuş oldu. Kadın, çocuk ve masum insanlara ateş açan bu acımasız kiralık unsurlar, sürekli olarak insan haklarından dem vuran ve iddiada bulunan ikiyüzlü ve yalancılara bağlı unsurlardır" dedi.

    Hamaney "Onların kinle dolu yürekleri silahlı kuvvetlerin geçidinde tecelli eden İran'ın milli iktidarına tahammül edemedi. Bunların cinayetleri ABD'nin uydu devletlerinin bölgedeki cinayetlerinin devamıdır, bunlar hedeflerini bizim ülkemizde istikrarsızlık olarak belirtmişlerdir fakat onlara inat İran milleti onurlu ve şerefli yoluna devam edecek ve geçmişte olduğu gibi tüm düşmanlara karşı zafer kazanacaktır. Bu aziz şehitlerin ailelerine başsağlığı diliyor ve Allah'tan onlar için sabır ve bu şehitler için makamı yüksek tutması dileğinde bulunuyorum." dedi.

    Hamaney istihbarat servislerinin saldırganların uzantılarını takip edip adalet önüne çıkarılmasını da istedi.

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    Etiketler:
    Saldırı, Ayetullah Ali Hamaney, Hasan Ruhani, Ahvaz, Körfez ülkeleri, İran, ABD
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