Emekli büyükelçi Loğoğlu'dan İl-20 faciası yorumu: Rusya itidalli davranıyor

Sputnik'e konuşan emekli büyükelçi Faruk Loğoğlu "İsrail, Suriye'de İran'ın askeri varlığına karşı koymak için her türlü hakka sahip olduğunu düşünüyor ve bu yüzden Suriye'ye saldırıyor. Ancak bu, saldırılarını haklı çıkarmaya yetmiyor" dedi.

'İSRAİL'İ KORUMAK İÇİN DEĞİL'

İsrail hava saldırıları sırasında Suriye hava savunma sistemlerinin hedefi haline gelen Rus İl-20 uçağının düşmesi konusunda Rusya'nın tavrını değerlendiren Loğoğlu "Rusya, uçağın düşürülmesiyle ilgili krizi çözmeye çalışıyor. Bunu itidal ve diplomasi ile yapıyor. Bu tavrındaki amacı da İsrail'i korumak değil, kriz ve sorunun tırmanmasını önlemek. Ancak bu arada İsrail, Suriye'de operasyon yaparken kimseye dikkat etmiyor, buna son zamanlarda İsrail ile iyi ilişkiler geliştiren Rusya da dahil" dedi.

İsrail uçakları Suriye'de hava saldırısı gerçekleştirdiği sırada Rus İl-20 uçağı radardan kaybolmuştu. Rusya ise uçağın İsrail uçakları tarafından Suriye hava savunma sistemlerinin hedefi haline getirildiğini ve 15 mürettebatın İsrail yüzünden öldüğü açıklamasını yapmıştı.