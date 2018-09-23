Suriye: İsrail’in hava saldırısı ve İl-20 uçağının düşmesi, Putin ve Erdoğan’ın Soçi görüşmesiyle bağlantılı

İsrail'in Suriye'de gerçekleştirdiği saldırılan sırasında düşen İl-20 uçağı faciasıyla ilgili Sputnik'e konuşan Halid el Ubud "Soçi'de varılan mutabakat ve bundan saatler sonra İsrail'in Lazkiye'ye saldırması, İl-20 uçağının düşmesi olayı birbirinden tamamen ayrı düşünülmemeli. Bunun sadece İsrail saldırısı olmadığından, ABD ve Avrupa'nın koruması altında gerçekleştiğinden eminiz. Bu olaylara daha geniş bir kapsamda bakmak gerek" dedi.

‘BATI, MUTABAKATIN ERDOĞAN'I KURTARICIYA DÖNÜŞTÜRDÜĞÜ GÖRÜŞÜNDE'

Ubud, ABD, Avrupa ve İsrail'in Soçi'de varılan mutabakatın Erdoğan'ı Suriye'deki şiddetten, İdlib'de toplanan militanlardan kurtarıcıya dönüştürdüğünü düşündüğünü söyledi.

© Sputnik / 'İl-20 vakasından sonra İsrail, Rus askerlerin hayatına önem verdiğini kanıtlamak zorunda'

Ubud'a göre, İsrail, mutabakata müdahale eden ilk taraf olmak için saldırıyı gerçekleştirmekte acele etti.

Ubud "Zira İsrail, ABD ve Avrupa'nın koruması altındayken, bu mutabakat sayesinde bölgede istikrarın sağlanacağını, güvenliğe geçiş ortamında ABD'nin yer almayacağını pekala anladı" dedi.

Putin ve Erdoğan, Soçi'deki görüşmelerinde İdlib'de silahsızlaştırılmış bölge oluşturulması üzerinde anlaşmıştı.

İsrail, karar sonrasında Suriye'de hava saldırısı gerçekleştirmiş, İl-20 uçağını Suriye hava savunma sistemlerinin hedefine sürükleyerek düşmesine neden olmuştu.