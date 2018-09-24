Kayıt
14:24 24 Eylül 2018
Canlı Yayın
    Arama
    Ahvaz'daki cenaze töreninde Devrim Muhafızları kendi mensuplarının tabutlarını ve fotoğraflarını taşırken gözüyaşlı kadınlar da saldırının 4 yaşındaki kurbanı Muhammad Taha Eghdami'nin fotoğrafını açtı.

    Ahvaz saldırısının kurbanlarını binlerce İranlı toprağa verdi

    © AFP 2018 / ATTA KENARE
    Ortadoğu
    URL'yi kısaltın
    0 10

    İran'ın Arap nüfuslu Huzistan eyaletinin başkenti Ahvaz'da cumartesi günkü askeri geçit törenine yönelik saldırıda ölenlerin cenaze törenine aralarında üst düzey yetkililerin de bulunduğu binlerce kişi katıldı. Törende intikam yemini edilirken ABD ve İsrail karşıtı sloganlar atıldı.

    İran'ın Ahvaz kentinde askeri geçit törenine düzenlenen silahlı saldırı
    © AP Photo / ISNA/Behrad Ghasemi
    ABD'den İran'da yaşanan saldırıya kınama: 'Ruhani, saldırının nereden geldiğini anlamak istiyorsa kendisine bakmalı'
    12'si Devrim Muhafızları mensubu 25 kişinin öldüğü, 60 kişinin yaralandığı Ahvaz saldırısının kurbanları için çok büyük bir cenaze töreni düzenlendi.

    Ahvaz'ın Sarallah Camisi'ndeki törene katılmak için İran'ın dört bir yanından binlerce kişi geldi. Tabutlar İran bayraklarına sarılırken ''Sonuna kadar ayaktayız'', ''Terörizme hayır'' yazılı pankartlar taşındı. 'Teröristleri ve onların bölgesel ve bölge dışı destekçilerini lanetleyen' sloganlar atılırken özellikle ABD ve İsrail hedef alındı.

    Arap vatandaşlar, dayanışma adına bölgedeki Arap kabilelerin bayraklarını açtı. Pek çok kişi saldırıda öldürülen 4 yaşındaki erkek çocuğunun fotoğrafını taşıdı.

    İran-Irak savaşının 38. yıldönümü nedeniyle ülke çapındaki askeri törenlerin Ahvaz ayağını vuran saldırının kurbanları için düzenlenen törende, Devrim Muhafızları Komutan Yardımcısı Hüseyin Selami, İstihbarat Bakanı Seyyid Mahmud Alevi ve Savunma Bakanı Emir Hatemi konuştu.

    İSTİHBARAT BAKANI: SALDIRININ GERİSİNDEKİ UNSURLAR YAKALANDI

    Saldırının hemen ardından 4 failin öldürüldüğü açıklanmıştı. Alevi de cenaze töreninde saldırının gerisindeki şebekeden çok sayıda unsurun yakalandığını duyurdu. İstihbarat Bakanı, ''Teröristlerin her birini adalete teslim edeceğiz'' dedi.

    İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani
    © REUTERS / Lisi Niesner
    Ruhani: İran'da güvensizlik yaratmak isteyen ABD başarılı olamayacak
    SELAMİ: ÇOK PİŞMAN OLACAKSINIZ

    İran Devrim Muhafızları'nın 'saldırının müsebbiblerinden yakın gelecekte unutulmaz ve ölümcül bir intikam alacakları, onları bölge ve ötesinde takip edeceklerine' dair açıklaması sonrası Selami de cenaze töreninde şöyle konuştu:

    ''Bizim intikamımızı daha önce görmüştünüz. Göreceksiniz ki yıkıcı ve mahvedici karşılık vereceğiz, yaptıklarınızdan çok pişman olacaksınız.''

    Hatemi de 'teröristlerin İran ulusunun intikamını beklemesi gerektiğini' dile getirdi.

    İKİ ÖRGÜT BİRDEN ÜSTLENDİ

    Kurbanlardan 12'si Ahvaz'da, diğerleri kendi memleketlerinde toprağa verildi. Saldırının sorumluluğunu Tahran'ın Suudi destekli olduğunu belirttiği ayrılıkçı Arap örgüt El Ahvaziye'nin yanısıra IŞİD de üstlenmişti.

    ABD Başkanı Donald Trump, İran kararını açıkladı
    © REUTERS / Jonathan Ernst
    Trump, talep gelmesi halinde Ruhani ile görüşmek istiyor

    IŞİD VİDEO YAYIMLADI

    IŞİD'in haber ajansı Amak'ın yayımladığı videoda saldırıyı düzenlemeye gitmek için araca binen 3 erkek gösterildi. Videoda Devrim Muhafızları logolu kep giymiş bir kişi Farsça konuşarak beklenen saldırıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Bu kişi ''Biz Müslümanız onlar kafir'' sözleriyle İranlıları ve Şiileri hedef alırken ''İnşallah gerilla tarzı güçlü bir saldırıyla onları mahvedeceğiz'' dedi.

    Etiketler:
    Amak, IŞİD, El Ahvaziye, İran Devrim Muhafızları, Emir Hatemi, Mahmud Alevi, Hüseyin Selami, Ahvaz, İran
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Köydeki araziyi satıp Sanat Merkezi açtılar
    Köydeki araziyi satıp Sanat Merkezi açtılar
    Karikatür
    İngiliz basını: Merkel, Salzburg zirvesinde May’i görmezden geldi
    Orenburg şalı
    'Orenburg Şalı': Ural halklarının sıcak tutan gelenekleri
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet