Ahvaz saldırısının kurbanlarını binlerce İranlı toprağa verdi

İran'ın Arap nüfuslu Huzistan eyaletinin başkenti Ahvaz'da cumartesi günkü askeri geçit törenine yönelik saldırıda ölenlerin cenaze törenine aralarında üst düzey yetkililerin de bulunduğu binlerce kişi katıldı. Törende intikam yemini edilirken ABD ve İsrail karşıtı sloganlar atıldı.

12'si Devrim Muhafızları mensubu 25 kişinin öldüğü, 60 kişinin yaralandığı Ahvaz saldırısının kurbanları için çok büyük bir cenaze töreni düzenlendi.

Ahvaz'ın Sarallah Camisi'ndeki törene katılmak için İran'ın dört bir yanından binlerce kişi geldi. Tabutlar İran bayraklarına sarılırken ''Sonuna kadar ayaktayız'', ''Terörizme hayır'' yazılı pankartlar taşındı. 'Teröristleri ve onların bölgesel ve bölge dışı destekçilerini lanetleyen' sloganlar atılırken özellikle ABD ve İsrail hedef alındı.

Arap vatandaşlar, dayanışma adına bölgedeki Arap kabilelerin bayraklarını açtı. Pek çok kişi saldırıda öldürülen 4 yaşındaki erkek çocuğunun fotoğrafını taşıdı.

Thousands gather for funeral of those killed in attack on Iran military paradehttps://t.co/r8WH9XHHsJ pic.twitter.com/UNP7b1bbFL — AFP news agency (@AFP) 24 Eylül 2018

İran-Irak savaşının 38. yıldönümü nedeniyle ülke çapındaki askeri törenlerin Ahvaz ayağını vuran saldırının kurbanları için düzenlenen törende, Devrim Muhafızları Komutan Yardımcısı Hüseyin Selami, İstihbarat Bakanı Seyyid Mahmud Alevi ve Savunma Bakanı Emir Hatemi konuştu.

İSTİHBARAT BAKANI: SALDIRININ GERİSİNDEKİ UNSURLAR YAKALANDI

Saldırının hemen ardından 4 failin öldürüldüğü açıklanmıştı. Alevi de cenaze töreninde saldırının gerisindeki şebekeden çok sayıda unsurun yakalandığını duyurdu. İstihbarat Bakanı, ''Teröristlerin her birini adalete teslim edeceğiz'' dedi.

#Iran’s Intelligence Minister Mahmoud Alawi said that a number of elements related to #Ahvaz terrorist attack have been arrested pic.twitter.com/uQJwP3d91G — Tasnim News Agency (@Tasnimnews_EN) 24 Eylül 2018

© REUTERS / Lisi Niesner Ruhani: İran'da güvensizlik yaratmak isteyen ABD başarılı olamayacak

İran Devrim Muhafızları'nın 'saldırının müsebbiblerinden yakın gelecekte unutulmaz ve ölümcül bir intikam alacakları, onları bölge ve ötesinde takip edeceklerine' dair açıklaması sonrası Selami de cenaze töreninde şöyle konuştu:

''Bizim intikamımızı daha önce görmüştünüz. Göreceksiniz ki yıkıcı ve mahvedici karşılık vereceğiz, yaptıklarınızdan çok pişman olacaksınız.''

Hatemi de 'teröristlerin İran ulusunun intikamını beklemesi gerektiğini' dile getirdi.

#IRGC Lieutenant Commander Brigadier General Hossein Salami said #Iran’s response to the recent terrorist attack on a military parade in the country’s southwestern city of #Ahvaz will be hard and devastatinghttps://t.co/ldvLeW569x pic.twitter.com/34LTfgEsan — Tasnim News Agency (@Tasnimnews_EN) 24 Eylül 2018

İKİ ÖRGÜT BİRDEN ÜSTLENDİ

Kurbanlardan 12'si Ahvaz'da, diğerleri kendi memleketlerinde toprağa verildi. Saldırının sorumluluğunu Tahran'ın Suudi destekli olduğunu belirttiği ayrılıkçı Arap örgüt El Ahvaziye'nin yanısıra IŞİD de üstlenmişti.

© REUTERS / Jonathan Ernst Trump, talep gelmesi halinde Ruhani ile görüşmek istiyor

IŞİD VİDEO YAYIMLADI

IŞİD'in haber ajansı Amak'ın yayımladığı videoda saldırıyı düzenlemeye gitmek için araca binen 3 erkek gösterildi. Videoda Devrim Muhafızları logolu kep giymiş bir kişi Farsça konuşarak beklenen saldırıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Bu kişi ''Biz Müslümanız onlar kafir'' sözleriyle İranlıları ve Şiileri hedef alırken ''İnşallah gerilla tarzı güçlü bir saldırıyla onları mahvedeceğiz'' dedi.