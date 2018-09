Putin, Suriye’ye S-300 konuşlandırma kararı hakkında Esad'a bilgi verdi

Kremlin'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Esad'a Suriye'deki Rus güçlerinin güvenliğini arttırmak ve ülkenin hava savunma sistemini güçlendirmek için, S-300 füze savunma sistemi konuşlandırma kararı gibi bu alanda atılacak adımlar konusunda bilgi verdi.

Esad, görüşmede İl-20 uçağında ölen 15 Rus askeri için başsağlığı diledi.

Taraflar, Tahran'da gerçekleştirilen üçlü zirve ve Soçi'deki Putin-Erdoğan zirvesinin sonuçları çerçevesinde, Suriye'de uzun süreli normalleşmeye ulaşma, ülkenin egemenliği, birliği ve toprak bütünlüğünü koruma konusunda işbirliğine devam etme yönündeki kararlılıklarını doğruladı.

Suriye tarafının girişimiyle başlayan görüşmede Suriye'deki durum, İdlib konusunda varılan mutabakat ve bu mutabakatın nasıl uygulanacağını da konuşuldu.

İki lider ayrıca Cenevre'de anayasa komisyonunun oluşturulması ve çalışmalarının başlatılması konusunu ele aldı. Temaslara devam etme konusunda anlaştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Soçi'de İdlib'de silahsızlaştırılmış bölge oluşturulması konusunda mutabakata varmıştı.