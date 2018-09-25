Suudi Arabistan ile BAE'yi füze saldırısıyla tehdit eden İran videosu 'çakıp söndü'

İran'ın Ahvaz kentinde askeri geçit törenine militanlar tarafından düzenlenen saldırı, aynı zamanda Devrim Muhafızları'nı vuran en kanlı saldırılardan biri oldu. İntikam yemini eden Devrim Muhafızları'ndan Suudi Arabistan ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkentlerine yönelik füze saldırısı tehdidi niteliğinde bir video geldi.

ABD'nin Washington Post gazetesine göre İran Devrim Muhafızları'na yakın yarı resmi haber ajansı Fars, ilkin Suudi Arabistan ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkentlerini füze saldırılarıyla tehdit eden bir video tweetledi, ardından videoyu sildi.

BALİSTİK FÜZELERDEN KESKİN NİŞANCILARA

Videoda Devrim Muhafızlarının balistik füze faaliyetlerinden görüntüler, keskin nişancı tüfeği dürbününün Abu Dabi ve Riyad'a odaklandığı bir grafik gösterilirken, İsrail'e yönelik tehditlere de yer verildi.

'VUR-KAÇ BİTTİ'

© AFP 2018 / ATTA KENARE Ahvaz saldırısının kurbanlarını binlerce İranlı toprağa verdi

Videoda dini lider Ayetullah Ali Hamaney'in nisanda yaptığı bir konuşmanın ''Vur-kaç dönemi sona erdi. Çok ağır bir ceza yolda'' bölümü duyuldu.

Videonun yayımlanması öncesi Hamaney, Ahvaz'da 12'si Devrim Muhafızı 25 can alan ve 60 kişiyi yaralayan saldırıdan, Riyad ve Abu Dabi'yi sorumlu tutmuştu.

ELLER FÜZELERE GİTMEYE BAŞLADI

Son dönemde Devrim Muhafızları iki kez balistik füze saldırısı düzenledi. 2017'de IŞİD'in Tahran'da düzenlediği saldırıya misilleme olarak Suriye'deki IŞİD mevzilerine balistik füzeler yollayan Devrim Muhafızları, bu ay da Irak Kürdistanı'ındaki Kürdistan Demokrat Partisi — İran'a ait karargahları vurdu.

© AA / Dini Lider Basın Ofisi Hamaney: Ahvaz'daki saldırganlar Suudi Arabistan ve BAE tarafından fonlandı

Sadece dini lidere hesap veren Devrim Muhafızları, balistik füze programından sorumlu tek birim. Hamaney'in emriyle menzilleri 2 bin km ile sınırlı tutulan balistik füzeler, İsrail, Suudi Arabistan ve BAE'nin yanısıra ABD'nin bölgedeki üslerini de kapsamlarına alıyor.

İRAN İSTİHBARAT BAKANLIĞI 5 FAİLİN KİMLİĞİNİ AÇIKLADI

İran'ın resmi açıklamalarında, saldırıyı düzenleyen militan sayısının 4'ten 5'e çıkarılmasının ardından, 5'inin de kimliğinin belirlendiği duyuruldu.

© AP Photo / Ebrahim Noroozi İran Devrim Muhafızları: Geçit törenine saldıranlardan 'unutulmaz bir intikam' alacağız

İstihbarat Bakanlığı faillerin kimliklerini Hasan Dervişi, Cevad Sarı, Ahmed Mansuri, Fuad Mansuri ve Ayad Mansuri olarak açıkladı. İkinin kardeş ve birinin de onların kuzeni olduğunu kaydetti.

AHVAZ SALDIRISINDA IŞİD İLE EL AHVAZİYE İÇ İÇE Mİ GEÇTİ?

Bunlardan en az 2'si (Dervişi ve Ayad Mansuri), IŞİD'in saldırının sorumluluğunu üstlenme videosunda görülüyordu. AP'ye göre üçüncü de Ahmed ya da Fuad Mansuri'ye benziyordu. Videodaki militanlar bu kez 'halifenin askeri olduklarından, biat ettiklerinden' söz etmiyordu.

© AFP 2018 / File Ruhani: Trump'ın akıbeti de Saddam gibi olacak

İranlı yetkililer ise IŞİD'in açıklamasını ciddiye almayıp, Suudi-BAE destekli ayrılıkçı Arap örgütü El Ahvaziye'nin sorumluluğu üstlenen açıklamasına dikkat çekmişti. El Ahvaziye'nin sözcülerinden biri de AP'ye faillerden birinin Ahmed Mansuri olduğunu söylemişti.

22 KİŞİ DE GÖZALTINDA

İran İstihbarat Bakanlığı, saldırının gerisindeki şebekeyle bağlantılı 22 kişinin gözaltına alındığını da duyurdu.