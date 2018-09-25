Suudi Arabistan ile BAE'yi füze saldırısıyla tehdit eden İran videosu 'çakıp söndü'

BALİSTİK FÜZELERDEN KESKİN NİŞANCILARA
Videoda Devrim Muhafızlarının balistik füze faaliyetlerinden görüntüler, keskin nişancı tüfeği dürbününün Abu Dabi ve Riyad'a odaklandığı bir grafik gösterilirken, İsrail'e yönelik tehditlere de yer verildi.
'VUR-KAÇ BİTTİ'
Videonun yayımlanması öncesi Hamaney, Ahvaz'da 12'si Devrim Muhafızı 25 can alan ve 60 kişiyi yaralayan saldırıdan, Riyad ve Abu Dabi'yi sorumlu tutmuştu.
ELLER FÜZELERE GİTMEYE BAŞLADI
Son dönemde Devrim Muhafızları iki kez balistik füze saldırısı düzenledi. 2017'de IŞİD'in Tahran'da düzenlediği saldırıya misilleme olarak Suriye'deki IŞİD mevzilerine balistik füzeler yollayan Devrim Muhafızları, bu ay da Irak Kürdistanı'ındaki Kürdistan Demokrat Partisi — İran'a ait karargahları vurdu.
Sadece dini lidere hesap veren Devrim Muhafızları, balistik füze programından sorumlu tek birim. Hamaney'in emriyle menzilleri 2 bin km ile sınırlı tutulan balistik füzeler, İsrail, Suudi Arabistan ve BAE'nin yanısıra ABD'nin bölgedeki üslerini de kapsamlarına alıyor.
İRAN İSTİHBARAT BAKANLIĞI 5 FAİLİN KİMLİĞİNİ AÇIKLADI
İran'ın resmi açıklamalarında, saldırıyı düzenleyen militan sayısının 4'ten 5'e çıkarılmasının ardından, 5'inin de kimliğinin belirlendiği duyuruldu.
AHVAZ SALDIRISINDA IŞİD İLE EL AHVAZİYE İÇ İÇE Mİ GEÇTİ?
Bunlardan en az 2'si (Dervişi ve Ayad Mansuri), IŞİD'in saldırının sorumluluğunu üstlenme videosunda görülüyordu. AP'ye göre üçüncü de Ahmed ya da Fuad Mansuri'ye benziyordu. Videodaki militanlar bu kez 'halifenin askeri olduklarından, biat ettiklerinden' söz etmiyordu.
22 KİŞİ DE GÖZALTINDA
İran İstihbarat Bakanlığı, saldırının gerisindeki şebekeyle bağlantılı 22 kişinin gözaltına alındığını da duyurdu.
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