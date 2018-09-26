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14:56 26 Eylül 2018
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    Suriye Dışişleri Bakanı Yardımcısı Faysal Mikdad

    Suriye Dışişleri Bakanı Yardımcısı: S-300'ler, İsrail'in Suriye'ye saldırmadan önce durup düşünmesini sağlayacak

    © REUTERS / Omar Sanadiki
    Ortadoğu
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    Suriye Dışişleri Bakanı Yardımcısı Faysal Mikdad, İsrail'in İl-20 uçağının düşmesine neden olması Rusya'nın Suriye'ye S-300 hava savunma sistemi sevkiyatı kararı almasının Tel Aviv'in bu ülkeye saldırırken etraflıca düşünmesine neden olacağını söyledi.

    il-20
    © Sputnik / Aleksandr Tarasenkov
    Suriye’de düşürülen İl-20 uçağında hayatını kaybeden Rus askerlerine Cesaret Ödülü
    Mikdad, Çin'in Xinhua haber ajansına yaptığı açıklamada " Farklı bahanelerle birçok saldırı yapmaya alışkın olan İsrail artık saldırmadan önce durup düşünmek ve yenidem hesap yapmak zorunda kalacak" dediç

    S-300'lerin uzun zaman önce Suriye'ye tedarik edilmesi gerektiğini de söyleyen Mikdad S-300'lerin sadece Suriye'ye saldırılması halinde kullanılacağının altını çizdi.

    Suriyeli yetkili ayrıca Suriye'ye yönelik bu saldırganlığın ülkede terörizmle mücadele eden tüm güçlere yönelik bir saldırganlık olduğunu vurguladı.

    'BIRAKIN DENESİNLER'

    Mikdad, Xinhua muhabirinin 'S-300'lerin tedariki sonrası İsrail'in yeniden saldırı yapması halinde ne olacağı' yönündeki sorusuna da " Bırakın İsrail denesin, daha önce yaptığımız gibi kendimizi savunacağız" yanıtını verdi.

    Pazartesi günü Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu İl-20 uçağının düşürülmesinin ardından Rusya'nın Suriye'deki askerlerinin güvenliğini artırma önlemleri kapsamında S-300'lerin Suriye'ye tedariki de dahil bir dizi önlem alacaklarını duyurmuştu.

    Rusya'nın Lazkiye'deki Hmyemim Üssü yakınlarında düşen uçaktaki 15 Rus askeri hayatını kaybetmişti. Rusya Savunma Bakanlığı Suriye'deki hedeflere saldırı yapan İsrail savaş uçaklarının Rus uçağını 'kalkan' olarak kullandığını ve Suriye'nin S-200 hava savunma unsurlarının Rus uçağını düşürmesine neden oduğunu açıklamıştı.

    Şoygu İsrail ordusunun saldırıdan Rusya'yı sadece 1 dakika önce haberdar ettiğini ve savaş uçaklarının yeri konusunda Rusya'ya doğru bilgi vermediğini açıklamıştı.

    Daha önce Rusya bölgedeki tansiyonun büyümesini önlemek için Suriye'ye S-300'lerin tedarikinden kaçınıyordu.

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    Etiketler:
    S-300, İl-20 uçağı, Sergey Şoygu, Faysal Mikdad, Rusya, İsrail, Suriye
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