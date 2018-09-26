Suriyeli general: S-300'ün yanısıra çok sayıda iyileşme olacak

Sputnik'e konuşan emekli General Rada Şariki, "Öncelikle, Suriye topraklarının tamamını koruyacak yeni modern hava savunma füze sistemler sağlanacak. İkincisi, mevcut teçhizatın modernizasyonu gerçekleştirilecek. Şimdi hava savunma sistemleri, kod kurma sistemine göre çalışacak. Bu yüzden potansiyel saldırgan bu sistemlerin çalışmasını etkileyemeyecek" dedi.

'DOST-DÜŞMAN AYIRT EDİLECEK'

Tüm bu değişikliklerin Rusya'nın desteğiyle hayata geçirilebileceğini belirten Suriyeli uzman, Suriye hava savunmasının en kısa zamanda dost-düşman hedefleri ayırt edebileceğini vurguladı.

© Sputnik / Ministry of Defence of the Russian Federation Bondarev: Suriye’ye S-300’ün yanı sıra başka silahlar da gönderebiliriz

Şariki, şunları söyledi:

"Örneğin eğer bir hedef daha önce hava savunma sistemi tarafından 'dost' olarak belirlendiyse artık hiçbir koşulda başka türlü belirlenemez ve vurulması mümkün değil. Ordu yönetimi bu konuya büyük önem veriyor. Yeni sistemler Suriye'ye gelir gelmez,'dost' hedeflere hatalı saldırı olasılığı yok edilecek.''

'MODERN SAVAŞIN OLMAZSA OLMAZI'

Rusya'nın Doğu Akdeniz'de Suriye açıklarında uydu navigasyonu karşıtı tedbirlerin alınması yönündeki planlarını da aktaran Şariki, bunun modern savaşın önemli bir parçası olduğunu belirterek şöyle devam etti:

"Ancak bu sistem sürekli kullanılmayacak, sadece çok acil durumlarda kullanılacak, örneğin düşman saldırısı sırasında. Bu sistemin sürekli olarak kullanılmasına gerek yok, çünkü potansiyel saldırgana herhangi bir iç bilgi verebilir.''