Rusya ile Türkiye arasındaki İdlib'de silahsız bölge mutabakatına 'Nusra uyacak'

Reuters, Soçi mutabakatının uygulanıp uygulanamayacağının, İdlib'in büyük bölümünü kontrol eden (Kaide kolu Nusra Cehpesi'nin aldığı son şekil ve isim olan) Heyet Tahrir el Şam'a bağlı olduğunu, ama örgütten bu konuda herhangi bir açıklama gelmediğini belirtti.
'HTŞ UYACAK AMA UYDUĞUNU AÇIKLAMAYACAK'
''Bununla birlikte Suriye muhalefetinden üst düzey bir yetkili, Heyet Tahrir el Şam'ın (HTŞ) üçüncü taraflar aracılığıyla Türk ordusuna gönderdiği el altından mesajlarda, bu şarta uyacağının işaretini verdiğini söyledi.''
Bu konuda Türk yetkililerden bilgi alan, ancak konunun hassasiyeti nedeniyle adının açıklanmasını istemeyen muhalif isim şöyle konuştu:
"Her şey iyi gidiyor. HTŞ koşullara riayet edeceğini vaat etti. Ancak bunu kabul ettiğini açıklamayacak."
TOMA: SİLAH TESLİMATI YOK, SORUN YOK
Türkiye, Rusya ve İran'ın Astana görüşmelerinde muhalif grupların heyet başkanlığını yapmış olan Toma, "Anlaşmanın belirlenen süre içinde uygulanacağını tahmin ediyorum" dedi.
Bölgedeki bir istihbarat kaynağı da cihatçıların muhaliflerle bağlantılı silahlı gruplarla ölümcül bir çatışmaya girmemek için yaklaşımlarını yumuşatmaya başladıklarını, zira böyle bir çatışma halinde Soçi mutabakatının çökmesiyle operasyonun başlayacağını söyledi.
UKC'YE GÖRE HİÇBİR SORUN YOK
Daha önce Ankara'yla 'tam işbirliği' yapacağını açıklamış olan UKC, Türkiye ile lojistik hazırlıklar tamamlandıktan sonra sürecin sorunsuz geçeceğini öne sürdü.
"Ağır silahların cephe hattından geri çekilmesi sorun olmaz, çünkü bunların çoğu zaten cephe gerisinde konuşlu" diyen Abdül Rezak, Suriye ordusu ile müttefiklerinin anlaşmaya riayet etmemelerinden kaygılandıkları iddiasında bulundu.
'TÜRKİYE, HTŞ İÇİNDEKİ YABANCILARI SURİYELİLERDEN AYIRMAYA ÇALIŞIYOR'
Türkiye ile Rusya'nın Soçi mutabakatına göre 15 Ekim'de kurulması öngöreülen silahtan arınmış bölge, 15-20 km derinliğinde olacak ve hükümet güçleri ile muhalif güçlerin karşı karşıya geldikleri hat boyunca devam edecek.
Bu uygulanamazsa, Suriye ile Rusya'nın İdlib'e askeri operasyon düzenlemesi seçeneğine geri dönülmesi gündeme gelecek.
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