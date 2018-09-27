Rusya ile Türkiye arasındaki İdlib'de silahsız bölge mutabakatına 'Nusra uyacak'

Reuters'e konuşan İdlib'deki Ankara destekli muhaliflerle silahlı gruplar, Kaide kolu Nusra'nın silahsız bölgeden çekileceğini, hatta Nusra'nın bu yönde Türk ordusuna mesaj gönderdiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Reuters'e verdiği demeçte Soçi mutabakatının İdlib'de 'silahsız bölge' kararı uyarınca 'silahlı grupların bölgeden çıkmaya başladığını' söylemesinin ardından, Reuters bölgedeki nabzı yokladı. Haber ajansına konuşan Suriyeli muhaliflerle bağlantılı militanlar, cihatçıların silahsız bölgeyi terk etme şartına uyacağına dair inançlarının arttığını dile getirdi.

Reuters, Soçi mutabakatının uygulanıp uygulanamayacağının, İdlib'in büyük bölümünü kontrol eden (Kaide kolu Nusra Cehpesi'nin aldığı son şekil ve isim olan) Heyet Tahrir el Şam'a bağlı olduğunu, ama örgütten bu konuda herhangi bir açıklama gelmediğini belirtti.

'HTŞ UYACAK AMA UYDUĞUNU AÇIKLAMAYACAK'

© REUTERS / Thomas Peter Suudi Dışişleri Bakanı: İdlib anlaşması olumlu bir gelişme

Muhalif militan kaynakların ''Ne cihatçılar ne de anaakım isyancılar çekilmeye başladı'' izlenimini aktaran Reuters, şöyle devam etti:

''Bununla birlikte Suriye muhalefetinden üst düzey bir yetkili, Heyet Tahrir el Şam'ın (HTŞ) üçüncü taraflar aracılığıyla Türk ordusuna gönderdiği el altından mesajlarda, bu şarta uyacağının işaretini verdiğini söyledi.''

Bu konuda Türk yetkililerden bilgi alan, ancak konunun hassasiyeti nedeniyle adının açıklanmasını istemeyen muhalif isim şöyle konuştu:

"Her şey iyi gidiyor. HTŞ koşullara riayet edeceğini vaat etti. Ancak bunu kabul ettiğini açıklamayacak."

TOMA: SİLAH TESLİMATI YOK, SORUN YOK

Muhalefetten bir diğer etkin isim olan Ahmed Toma da HTŞ'nin anlaşmayı uygulamasını beklediğini, cihatçılardan silahlarını teslim etmeleri istenmediği için bir gerilim beklemediğini söyledi.

Türkiye, Rusya ve İran'ın Astana görüşmelerinde muhalif grupların heyet başkanlığını yapmış olan Toma, "Anlaşmanın belirlenen süre içinde uygulanacağını tahmin ediyorum" dedi.

Bölgedeki bir istihbarat kaynağı da cihatçıların muhaliflerle bağlantılı silahlı gruplarla ölümcül bir çatışmaya girmemek için yaklaşımlarını yumuşatmaya başladıklarını, zira böyle bir çatışma halinde Soçi mutabakatının çökmesiyle operasyonun başlayacağını söyledi.

UKC'YE GÖRE HİÇBİR SORUN YOK

© REUTERS / Francois Lenoir Mogherini’den Rusya ile Türkiye’ye İdlib teşekkürü

Türkiye'nin desteklediği Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) müttefiklerinden Ulusal Kurtuluş Cephesi'nin (UKC) önde gelen isimlerinden Abdülselam Abdül Rezak, "Devrimci güçlerden anlaşmanın uygulanması konusunda hiçbir engelleme beklemiyorum" ifadesini kullandı.

Daha önce Ankara'yla 'tam işbirliği' yapacağını açıklamış olan UKC, Türkiye ile lojistik hazırlıklar tamamlandıktan sonra sürecin sorunsuz geçeceğini öne sürdü.

"Ağır silahların cephe hattından geri çekilmesi sorun olmaz, çünkü bunların çoğu zaten cephe gerisinde konuşlu" diyen Abdül Rezak, Suriye ordusu ile müttefiklerinin anlaşmaya riayet etmemelerinden kaygılandıkları iddiasında bulundu.

'TÜRKİYE, HTŞ İÇİNDEKİ YABANCILARI SURİYELİLERDEN AYIRMAYA ÇALIŞIYOR'

© Sputnik / Hikmet Durgun İdlib'de cihatçı iki örgütün komutanları öldürüldü

Bir başka üst düzey militan kaynak, Türkiye'nin aylardır yürüttüğü gizli istihbarat çabalarının HTŞ içindeki az sayıda yabancı cihatçıyı çoğunlukta olan Suriyeli cihatçılardan ayırmaya odaklandığını, zira ikincilerin eninde sonunda rehabilite edilebileceğine inanıldığını anlattı. Kaynak, yabancı cihatçılarla ise tam isabetli hava saldırılarıyla başa çıkılabileceğini söyledi.

Türkiye ile Rusya'nın Soçi mutabakatına göre 15 Ekim'de kurulması öngöreülen silahtan arınmış bölge, 15-20 km derinliğinde olacak ve hükümet güçleri ile muhalif güçlerin karşı karşıya geldikleri hat boyunca devam edecek.

Bu uygulanamazsa, Suriye ile Rusya'nın İdlib'e askeri operasyon düzenlemesi seçeneğine geri dönülmesi gündeme gelecek.