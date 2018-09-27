Kayıt
16:13 27 Eylül 2018
Canlı Yayın
    Arama
    Fua ve Kefriya köylerinin çevresindeki Nusra (Heyet Tahrir el Şam) militanları

    Rusya ile Türkiye arasındaki İdlib'de silahsız bölge mutabakatına 'Nusra uyacak'

    © REUTERS / Khalil Ashawi/File Photo
    Ortadoğu
    URL'yi kısaltın
    0 13

    Reuters'e konuşan İdlib'deki Ankara destekli muhaliflerle silahlı gruplar, Kaide kolu Nusra'nın silahsız bölgeden çekileceğini, hatta Nusra'nın bu yönde Türk ordusuna mesaj gönderdiğini söyledi.

    Sergey Lavrov- Cevad Zarif - Mevlüt Çavuşoğlu
    © REUTERS / Grigory Dukor
    Lavrov, Çavuşoğlu ve Zarif, İdlib'i konuştu
    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Reuters'e verdiği demeçte Soçi mutabakatının İdlib'de 'silahsız bölge' kararı uyarınca 'silahlı grupların bölgeden çıkmaya başladığını' söylemesinin ardından, Reuters bölgedeki nabzı yokladı. Haber ajansına konuşan Suriyeli muhaliflerle bağlantılı militanlar, cihatçıların silahsız bölgeyi terk etme şartına uyacağına dair inançlarının arttığını dile getirdi.

    Reuters, Soçi mutabakatının uygulanıp uygulanamayacağının, İdlib'in büyük bölümünü kontrol eden (Kaide kolu Nusra Cehpesi'nin aldığı son şekil ve isim olan) Heyet Tahrir el Şam'a bağlı olduğunu, ama örgütten bu konuda herhangi bir açıklama gelmediğini belirtti.

    'HTŞ UYACAK AMA UYDUĞUNU AÇIKLAMAYACAK'

    Suudi Dışişleri Bakanı Adil el Cubeyr
    © REUTERS / Thomas Peter
    Suudi Dışişleri Bakanı: İdlib anlaşması olumlu bir gelişme
    Muhalif militan kaynakların ''Ne cihatçılar ne de anaakım isyancılar çekilmeye başladı'' izlenimini aktaran Reuters, şöyle devam etti:

    ''Bununla birlikte Suriye muhalefetinden üst düzey bir yetkili, Heyet Tahrir el Şam'ın (HTŞ) üçüncü taraflar aracılığıyla Türk ordusuna gönderdiği el altından mesajlarda, bu şarta uyacağının işaretini verdiğini söyledi.''

    Bu konuda Türk yetkililerden bilgi alan, ancak konunun hassasiyeti nedeniyle adının açıklanmasını istemeyen muhalif isim şöyle konuştu:

    "Her şey iyi gidiyor. HTŞ koşullara riayet edeceğini vaat etti. Ancak bunu kabul ettiğini açıklamayacak."

    TOMA: SİLAH TESLİMATI YOK, SORUN YOK

    ABD Başkanı Donald Trump
    © REUTERS / Carlo Allegri
    Trump'tan İdlib açıklaması: Türkiye'nin çok büyük yardımı dokundu, Türkiye çok iyi
    Muhalefetten bir diğer etkin isim olan Ahmed Toma da HTŞ'nin anlaşmayı uygulamasını beklediğini, cihatçılardan silahlarını teslim etmeleri istenmediği için bir gerilim beklemediğini söyledi.

    Türkiye, Rusya ve İran'ın Astana görüşmelerinde muhalif grupların heyet başkanlığını yapmış olan Toma, "Anlaşmanın belirlenen süre içinde uygulanacağını tahmin ediyorum" dedi.

    Bölgedeki bir istihbarat kaynağı da cihatçıların muhaliflerle bağlantılı silahlı gruplarla ölümcül bir çatışmaya girmemek için yaklaşımlarını yumuşatmaya başladıklarını, zira böyle bir çatışma halinde Soçi mutabakatının çökmesiyle operasyonun başlayacağını söyledi.

    UKC'YE GÖRE HİÇBİR SORUN YOK

    Avrupa Birliği'nin (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikasından Sorumlu Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini
    © REUTERS / Francois Lenoir
    Mogherini’den Rusya ile Türkiye’ye İdlib teşekkürü
    Türkiye'nin desteklediği Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) müttefiklerinden Ulusal Kurtuluş Cephesi'nin (UKC) önde gelen isimlerinden Abdülselam Abdül Rezak, "Devrimci güçlerden anlaşmanın uygulanması konusunda hiçbir engelleme beklemiyorum" ifadesini kullandı.

    Daha önce Ankara'yla 'tam işbirliği' yapacağını açıklamış olan UKC, Türkiye ile lojistik hazırlıklar tamamlandıktan sonra sürecin sorunsuz geçeceğini öne sürdü.

    "Ağır silahların cephe hattından geri çekilmesi sorun olmaz, çünkü bunların çoğu zaten cephe gerisinde konuşlu" diyen Abdül Rezak, Suriye ordusu ile müttefiklerinin anlaşmaya riayet etmemelerinden kaygılandıkları iddiasında bulundu.

    'TÜRKİYE, HTŞ İÇİNDEKİ YABANCILARI SURİYELİLERDEN AYIRMAYA ÇALIŞIYOR'

    ÖSO - İdlib
    © Sputnik / Hikmet Durgun
    İdlib'de cihatçı iki örgütün komutanları öldürüldü
    Bir başka üst düzey militan kaynak, Türkiye'nin aylardır yürüttüğü gizli istihbarat çabalarının HTŞ içindeki az sayıda yabancı cihatçıyı çoğunlukta olan Suriyeli cihatçılardan ayırmaya odaklandığını, zira ikincilerin eninde sonunda rehabilite edilebileceğine inanıldığını anlattı. Kaynak, yabancı cihatçılarla ise tam isabetli hava saldırılarıyla başa çıkılabileceğini söyledi.

    Türkiye ile Rusya'nın Soçi mutabakatına göre 15 Ekim'de kurulması öngöreülen silahtan arınmış bölge, 15-20 km derinliğinde olacak ve hükümet güçleri ile muhalif güçlerin karşı karşıya geldikleri hat boyunca devam edecek.

    Bu uygulanamazsa, Suriye ile Rusya'nın İdlib'e askeri operasyon düzenlemesi seçeneğine geri dönülmesi gündeme gelecek.

    Etiketler:
    Ulusal Kurtuluş Cephesi (UKC), Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Reuters, HTŞ, Heyet Tahrir el Şam, Nusra, Nusra Cephesi, El Kaide, Recep Tayyip Erdoğan, Abdülselam Abdül Rezak, Ahmed Toma, İdlib, Suriye, Rusya, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Dünyanın en pahalı ayakkabısı: The Passion Diamond
    Dünyanın en pahalı ayakkabısı: The Passion Diamond
    Karikatür
    Trump'ın konuşması BM Genel Kurulu'nu kahkahaya boğdu
    İnfografik
    Rusya-İsrail ilişkilerinde kriz yaratan İl-20 olayı nasıl yaşandı?
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet