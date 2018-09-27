Netanyahu: İl-20 vakası, daha ciddi sonuçlara yol açabilirdi

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Suriye'de Rus İl-20 uçağının düşürülmesi hakkındaki bir açıklamasında "Bu vaka, daha ciddi sonuçlara yol açabilirdi" dedi.

© AFP 2018 / THOMAS COEX Netanyahu: Rus ordusuyla Suriye'de askeri koordinasyonu sürdüreceğiz

İsrail devlet radyosu Kan'ın haberine göre Netanyahu, 17 Eylül'de yaşanan İl-20 vakasının daha ciddi sonuçlar doğurma potansiyeline sahip olduğunu ifade etti. Ancak Netanyahu, bu tespitiyle neyi kastettiğini açıklamaktan kaçındı.

Netanyahu daha önce İran'ın Suriye'deki askeri varlığına karşı koymaya devam edeceklerini ve Moskova ile Suriye'de askeri koordinasyon diyaloğunu sürdürmeyi plandıklarını söylemişti.

Pazartesi günü Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu İl-20 uçağının düşürülmesinin ardından Rusya'nın Suriye'deki askerlerinin güvenliğini artırma önlemleri kapsamında S-300'lerin Suriye'ye tedariki de dahil bir dizi önlem alacaklarını duyurmuştu.

Rusya'nın Lazkiye'deki Hmyemim Üssü yakınlarında düşen uçaktaki 15 Rus askeri hayatını kaybetmişti. Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye'deki hedeflere saldırı yapan İsrail savaş uçaklarının Rus uçağını 'kalkan' olarak kullandığını ve Suriye'nin S-200 hava savunma unsurlarının Rus uçağını düşürmesine neden oduğunu açıklamıştı.

Şoygu İsrail ordusunun saldırıdan Rusya'yı sadece 1 dakika önce haberdar ettiğini ve savaş uçaklarının yeri konusunda Rusya'ya doğru bilgi vermediğini belirtmişti.

Daha önce Rusya bölgedeki tansiyonun yükselmesini önlemek için Suriye'ye S-300'lerin tedarikinden kaçınıyordu.