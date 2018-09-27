İsrail, Suriye ile Kuneytra Sınır Kapısı'nı yeniden açmaya hazır

Suriye'ye hava saldırısı düzenlerken bir Rus uçağının düşmesi ve 15 Rus askerinin ölmesine yol açarak Moskova'nın şimşeklerini çeken İsrail, 1967'de işgal ettiği Golan Tepeleri'nde Kuneytra Sınır Kapısı'nı yeniden açmaya hazır olduğunu duyurdu.

Golan Tepeleri'ni ziyaret eden İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, Suriye hükümet güçlerinin bölgede tam kontrolü sağlamasının ardından Suriye ile aralarındaki tek resmi sınır geçişi olan Kuneytra Kapısı'nı yeniden açmaya hazır olduklarını açıkladı.

'TOP ARTIK SURİYE'DE'

İsrail'in 'Alfa Kapısı' dediği Kuneytra sınır geçişinde incelemelerde bulunan Liberman, ''Kapıyı eskisi gibi açmaya hazırız. Güvenlik ve idare açısından her şey hazır'' dedi. Ancak açılıp açılmamasının Suriye'ye bağlı olduğunu söyleyerek ''Top artık Suriye tarafında'' diye ekledi.

'HAYATI NORMALE ÇEVİRMEYE HAZIRIZ'

Sınır geçişini bilhassa bölgede konuşlu BM gözlem gücü (UNDOF) için açmak istediklerini belirten Liberman, şöyle konuştu:

''Sınırın karşı tarafında Suriye polisi ve gümrük yetkililerini görüyoruz, çalışmalar devam ediyor, Rus askeri polisinin devriyeleri geçiyor… Hayatı normale çevirmeye hazırız.''

'DÜRZİLER GİDİP GELİR'

Kapının açılması halinde eskisi gibi yine İsrail'deki Dürzi çiftçilerin Suriye'de elma satabileceğini ve Dürzi kadınların evlenmek için Suriye'ye geçebileceğini dile getirdi.

Yeniden açılmasının, güvenlik değerlendirmelerinin sınır kapısının işlemesine artık izin vermesinden başka anlamı olmayacağını dile getiren Savunma Bakanı, 'İsrail'in, Suriye'ye müdahale etmeme politikasına bağlı olduğu' iddiasını da tekrarladı.

Sınırın İsrail tarafındaki Kuneytra'yı Suriye hükümet güçleri 2 ay önce cihatçılardan tamemen kurtarmıştı.

TRUMP'A YANIT: FİLİSTİN DEVLETİ UMURUMDA DEĞİL

Liberman, ABD Başkanı Donald Trump'ın BM Genel Kurulu'da İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile görüşmesinde ilk kez iki devletli çözümden bahsetmesini de değerlendirdi.

Trump'ın ''En iyisi, iki devletli çözüm'' sözüne ''Filistin devleti umurumda değil'' tepkisini gösteren İsrail Savunma Bakanı, ''Filistin devleti beni zerrece ilgilendirmiyor. Beni ilgilendiren Yahudi devletidir. Ve bu konuda pek çok akut sorun var'' diyerek şöyle devam etti:

'BUNUN NERESİ YAHUD DEVLETİ'

''İsrail devletinin nüfusunun yüzde 20'sini Arapların oluşturması, bunların gösteri yapıp protesto düzenlerken ellerinde İsrail değil, Filistin bayrağının olması, evet, bununla ilgili bir sorunum var. Gerçek sorun budur, Yahudi devletimizin olmasını dert edinmeliyiz, geri kalanının bir önemi yok.''

© AP Photo / Markus Schreiber Liberman: Rus uçağının düşürülmesinin sorumlusu Esad'ın ordusu

Liberman, Filistin devletinin İsrail'in ne kadar çıkarına olduğu sorusunu da ''Bizim çıkarımıza olan tek şey, Yahudi ve güvenli devlettir'' diye yanıtladı.

AMERİKAN-İSRAİL PLANINDA FİLİSTİN DEVLETİ OLSA DA İŞGAL SÜRECEK

Netanyahu, dün Trump'la görüşmesinin ardından, herhangi bir Filistin devleti kurulması halinde güvenlik sorumluluğunun İsrail'e bırakılmasını beklediğini belirtmişti. İsrail Başbakanı ''Filistinlilerin bize zarar verme yetkisine sahip olmadan kendilerini yönetme yetkisinin olmasını istiyorum'' demişti.