İsrail, Suriye ile Kuneytra Sınır Kapısı'nı yeniden açmaya hazır

'TOP ARTIK SURİYE'DE'
İsrail'in 'Alfa Kapısı' dediği Kuneytra sınır geçişinde incelemelerde bulunan Liberman, ''Kapıyı eskisi gibi açmaya hazırız. Güvenlik ve idare açısından her şey hazır'' dedi. Ancak açılıp açılmamasının Suriye'ye bağlı olduğunu söyleyerek ''Top artık Suriye tarafında'' diye ekledi.
'HAYATI NORMALE ÇEVİRMEYE HAZIRIZ'
Sınır geçişini bilhassa bölgede konuşlu BM gözlem gücü (UNDOF) için açmak istediklerini belirten Liberman, şöyle konuştu:
'DÜRZİLER GİDİP GELİR'
Kapının açılması halinde eskisi gibi yine İsrail'deki Dürzi çiftçilerin Suriye'de elma satabileceğini ve Dürzi kadınların evlenmek için Suriye'ye geçebileceğini dile getirdi.
Yeniden açılmasının, güvenlik değerlendirmelerinin sınır kapısının işlemesine artık izin vermesinden başka anlamı olmayacağını dile getiren Savunma Bakanı, 'İsrail'in, Suriye'ye müdahale etmeme politikasına bağlı olduğu' iddiasını da tekrarladı.
Sınırın İsrail tarafındaki Kuneytra'yı Suriye hükümet güçleri 2 ay önce cihatçılardan tamemen kurtarmıştı.
TRUMP'A YANIT: FİLİSTİN DEVLETİ UMURUMDA DEĞİL
Liberman, ABD Başkanı Donald Trump'ın BM Genel Kurulu'da İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile görüşmesinde ilk kez iki devletli çözümden bahsetmesini de değerlendirdi.
'BUNUN NERESİ YAHUD DEVLETİ'
''İsrail devletinin nüfusunun yüzde 20'sini Arapların oluşturması, bunların gösteri yapıp protesto düzenlerken ellerinde İsrail değil, Filistin bayrağının olması, evet, bununla ilgili bir sorunum var. Gerçek sorun budur, Yahudi devletimizin olmasını dert edinmeliyiz, geri kalanının bir önemi yok.''
AMERİKAN-İSRAİL PLANINDA FİLİSTİN DEVLETİ OLSA DA İŞGAL SÜRECEK
Netanyahu, dün Trump'la görüşmesinin ardından, herhangi bir Filistin devleti kurulması halinde güvenlik sorumluluğunun İsrail'e bırakılmasını beklediğini belirtmişti. İsrail Başbakanı ''Filistinlilerin bize zarar verme yetkisine sahip olmadan kendilerini yönetme yetkisinin olmasını istiyorum'' demişti.
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