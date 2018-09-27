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17:55 28 Eylül 2018
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    İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu

    Netanyahu'nun hem zihinlere hem gözlere hitap etme yolları

    © AP Photo / Richard Drew
    Ortadoğu
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    İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun her biri ayrı bir performans niteliğindeki BM Genel Kurulu konuşmalarının şerefine Jerusalem Post gazetesi bu şovların vazgeçilmezi olan görsel desteklerden bir potpuri derledi.

    İsrail Başbakanı Benyamin (Bibi) Netanyahu'nun açıklamaya doyamadığı 'İran hakkında dünyayı şoke edecek yeni istihbaratlardan' bir tutamı bugünkü BM Genel Kurulu konuşmasına katacağı öğrenilirken, eski konuşmalarının defterleri yeniden açıldı. Jerusalem Post, meşhur Bibi şovların vazgeçilmezi olan görsel desteklerden bir potpuri derledi. İşte gazetenin en beğendiği görsel destekler:

    1) Auschwitz Planı

    Netanyahu BM'de orjinal Auschwitz belgelerini gösterirken
    © Fotoğraf : Twitter
    Netanyahu BM'de orjinal Auschwitz belgelerini gösterirken

    Netanyahu, 2009 yılında BM Genel Kurulu'na hitabında, dönemin İran Cumhurbaşkanı Mahmut Ahmedinecad'ın Yahudi Soykırımı'nı inkarına yanıt olarak, Yahudilerin imhasıyla ilgili 1942 tarihli orjinal Nazi dönemini belgelerini gösterdi. Belgeler arasında 'nihai çözüme' son halinin verildiği Wansee Konferansı'nın kayıtları ve Auschwitz-Birkenau ölüm kamplarının kılavuz planı vardı. Bunları 2008'deki Alanya ziyaretinde yetkililerden almıştı.

    2) Bomba şeması

    İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu
    © REUTERS / Lucas Jackson
    İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu

    Netanyahu, 2012 yılında BM Genel Kurulu'na, İran'ın nükleer bomba geliştirdiği iddiasını desteklemek için bomba şeması gösterdi, kalemle üstüne kırmızı çizgi çizerek de uluslararası toplumu İran'ın nükleer programına net kırmızı çizgiler çekmeye davet etti. Bomba şemasının alay konusu olması üzerine İsrail lideri istediğini elde ettiğini, tüm dünyanın İran'a kırmızı çizgi çekmekten söz etmesini sağladığını savundu. Üst düzey bir İranlı yetkili ise ''İsrail'in sahte rejimi tüm dünyada alay konusu yapılıp gülünüyor'' değerlendirmesini yaptı.

    3) Roket atar

    BM'de Hamas roket atarı yanında oynayan çocukların fotoğrafını gösteren Netanyahu'nun eline çeşit çeşit fotoğraf tutuşturulmuş montajlar sosyal medyada furya olmuştu.
    © AP Photo /
    BM'de Hamas roket atarı yanında oynayan çocukların fotoğrafını gösteren Netanyahu'nun eline çeşit çeşit fotoğraf tutuşturulmuş montajlar sosyal medyada furya olmuştu.

    İsrail lideri, 2014 yılının BM Genel Kurulu konuşmasında, Hamas'ın roket atarlarını okulların, hastanelerin ve diğer sivi tesislerin içlerine veya yanlarına konuşlandırdığı savını desteklemek için roket atar yanında oyun oynayan bir çocuk fotoğrafı gösterdi. Netanyahu, ''İsrail roket atarlar ve tünellere nokta atışı yaparken hiç istenilmediği halde Filistinli siviller trajik şekilde ölüyor. Bunların yürek dağlayıcı görüntülerle sonuçlanması, İsrail'in sivilleri kasten hedef aldığına dair iftira ve suçlamaları tetikliyor. Ama sivilleri kasten hedef almıyoruz. Her bir sivil can kaybından derin pişmanlık duyuyoruz… Ama Hamas, İsrailli sivil can kayıpları ile Filistinli sivil can kayıplarını en üst düzeye çekmek için her şeyi yapıyor'' dedi.

    4) Sessizlik

    Netanyahu'nun BM kürsüsündeki 44 saniyelik sessizliği
    © AFP 2018 / Jewel Samad
    Netanyahu'nun BM kürsüsündeki 44 saniyelik sessizliği

    Netanyahu, 2015 yılının BM Genel Kurulu konuşmasında, tam 44 saniye susup durdu. Amacı İran'ın 'İsrail'i yok etmekten' söz etmesine dünyanın sağır edici bir sessizlikle karşılık verdiğini göstererek protesto etmekti. İsrailliler genelde bunu çok güçlü bir olarak algılarken sosyal medyada bu 44 saniyelik araya 'Sessizliğin Sesi' ya da 'Hevesini frenle' şarkılarını atanlar oldu.

    5) Hamas belgesi için çöp kovası

    İstail Başbakanı Benyamin Netanyahu Hamas'ın siyaset belgesini çöpe attı
    © REUTERS / İsrail Başbakanlık Ofisi
    İstail Başbakanı Benyamin Netanyahu Hamas'ın siyaset belgesini çöpe attı

    İsrail Başbakanı, 8 Mayıs 2017'de yayımladığı videoda, Hamas'ın 1967 sınırlarını tandığını ve İsrail'in yıkılması amacından vazgeçtiğini açıklayarak tutumunu yumuşattığı yeni siyaset belgesini temsil eden kağıtları çöp kovasına fırlattı. 97 saniyelik videoda arka planda gerilim müziği çalarken Hamas'ın yeni siyaset belgesini duyuran yayın organlarının 'yalan habere' teslim olduğunu öne süren Netanyahu, bu nefret belgesinde örgütün tüm dünyaya yalan söylediğini iddia etti. Ardından bir çöp kovası çıkarıp buruşturarak top haline getirdiği belgeyi içine attı.

    6) İran İHA'sı

    İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, elinde İran'a ait olduğunu iddia ettiği bir İHA parçasıyla
    © REUTERS / MSC Munich Security Conference
    İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, elinde İran'a ait olduğunu iddia ettiği bir İHA parçasıyla

    Netanyahu, Şubat 2018'de Münih Güvenlik Konferansı'nda 'İran'ın İsrail'in kararlılığını sınamaması' mesajını iletmek için İsrail hava sahasına girdiği gerekçesiyle düşürülen bir İran insansız hava aracının (İHA) parçasını kaldırıp gösterdi. İsrail liderinden sonra küsrüye gelenler arasında olan İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ise buna ''bir karşılık verilmesini hak etmeyen sirk karikatürü'' tepkisini gösterdi. Sosyal medyada Bibi'nin eline purodan çikolataya değişik objeler yerleştirilerek çeşit çeşit espri yapıldı.

    7) CD'ler ve klasörler

    Netanyahu, İran'ın çok gizli bir yerde sakladığı orjinal 100 bin nükleer belgenin kopyaları ve 183 CD'nin arkasındaki kütüphanede durduğunu ileri sürdü.
    © REUTERS / Amir Cohen
    Netanyahu, İran'ın çok gizli bir yerde sakladığı orjinal 100 bin nükleer belgenin kopyaları ve 183 CD'nin arkasındaki kütüphanede durduğunu ileri sürdü.

    Netanyahu, Nisan 2018'de bir klasör ve CD dolu bir kütüphanenin 'açılışını yaptı'. Bunların İsrail'in gizli operasyonuyla Tahran'daki bir tesisten kaçırılıp getirilen 55 bin sayfa belge ile 183 CD'nin 55 bin dosyası oldupunu iddia etti. Buna göre İran 1999-2003 arası gizli nükleer silah programı geliştirmişti ve geliştirmediğini öne sürerken tüm dünyaya yalan söylüyordu. Ama sonuçta geçmişe mazi denilip İran'la 2015'te nükleer anlaşma yapılmıştı ve Bibi'nin sunumunu öven Trump'tan başka kimse çıkmadı.

    8) Su

    İran'daki kuraklık sorununa el atan Netanyahu sürahi ve bardağa sarıldı.
    © Fotoğraf : YouTube
    İran'daki kuraklık sorununa el atan Netanyahu sürahi ve bardağa sarıldı.

    Netanyahu, Haziran 2018'de İran halkına İran yönetimini eleştiren mesaj vermek için su dolu bir sürahi ve bardak kullandı. You Tube'da yayımlanan 2 dakikalık videoda sürahiden bardağa doldurduğu suyu içen İsrail lideri, ''Bugün İran'a emsalsiz bir teklifte bulunacağım'' diyerek şöyle devam etti: ''İran halkı kendisinden yaşam kaynağı olan suyu esirgeyen zalim ve zorba bir rejimin kurbanıdır. İsrail İran halkının yanındadır ve o yüzden ben de sayısız İranlının hayatını kurtarmak istiyorum.'' İran meteoerolojisinin ülkenin yüzde 96'sının kuraklık çektiği açıklamasını hatırlatıp İsrail'in su idaresindeki başarılarını sıralayan Netanyahu, yardım teklifinde bulundu. Farsça web sitesi kurarak İranlılara atık sularını geri dönüşüme sokmayı, İranlı çiftçilere ürünlerini kurtarıp ailelerini beslemeyi öğreteceklerini söyleyen Netanyahu ''İran halkı böylesine zalim bir rejimle tek başına karşı karşıya kalmamalı. Biz sizinleyiz, size yardım edeceğiz ki, milyonlarca İranlı acı çekmesin'' dedi.

    Etiketler:
    Hamas, YouTube, Twitter, BM Genel Kurulu, Mahmud Ahmedinejad, Benyamin Netanyahu, İran, İsrail
    Topluluk kurallarıTartışma
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