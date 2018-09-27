'İsrail, Suriye'deki saldırılarına devam ederse pişman olacağı şeylerle karşılaşır'

Rus mevkidaşı ile görüşmesinde İsrail'i Suriye'de terörü desteklemekle suçlayan Şemhani, "Siyonist rejim, Suriye'deki istikrarsızlığı sürdürmek istiyor ancak Suriye'deki saldırılarına devam etmesi halinde pişman olacağı tepkilerle karşılaşacak" dedi.
'ABD'NİN TEK TARAFLI YAKLAŞIMLARI DÜNYA EKONOMİSİNE TEHDİT OLUŞTURUYOR'
PATRUŞEV: ABD'NİN TEHLİKELİ YAKLAŞIMLARINA KARŞILIK VERİLMELİ
Öte yandan Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Patruşev ABD'nin bölgedeki hedeflerine ulaşmak için terörü bir araç olarak kullandığını ve buna karşı bölgesel iş birliğinin kaçınılmaz olduğunu söyledi.
ABD'nin tek taraflı ve tehlikeli yaklaşımlarına ciddi karşılık verilmesi gerektiğini belirten Patruşev Türkiye, Rusya ve İran'ın Suriye'deki krizi sona erdirmek için sürdürdüğü işbirliğine karşın ABD'nin bu ülkedeki istikrarsızlığı artırıcı girişimlerde bulunduğunu ifade etti.
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