BM'de bir Netanyahu klasiği: 'İşte İran'ın gizli nükleer tesisleri, işte Hizbullah'ın gizli füzeleri'

BM Genel Kurulu konuşmasını bu yıl da İran karşıtı kampanyaya çeviren İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, ''İran'a karşı Suriye, Irak, her nerede gerekiyorsa eyleme geçeceğiz' dedi. Yine elinde fotoğraflarla Tahran'da gizli nükleer tesis iddiasında bulundu.

© AP Photo / Richard Drew Netanyahu'nun hem zihinlere hem gözlere hitap etme yolları

BM kürüsünden dünya liderlerine hitaben konuşmasını İran'a adayan Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın çekilmiş olduğu İran'la nükleer anlaşmaya başından beri bir tek İsrail'in açıkça karşı çıktığını belirtti.

Anlaşmanın İsrail'in geleceğini ve hayatta kalmasını tehdit ettiğini öne süren Netanyahu ''Karşı çıktık, çünkü İran'ın nükleer silah istemediği gibi temel bir yalana dayanıyordu'' dedi.

Bunun bir yalan olduğunu bu yıl İsrail'in Tahran'daki gizli nükleer arşive operasyonla ele geçirdiği belgelerle ilgili yaptığı sunumla ortaya koyduğunu savunan Netanyahu, gizli nükleer arşivle ilgili rapor yayımlamalarına rağmen Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun (UAEK) eyleme geçmemesini eleştirdi.

''Şimdi söyleyeceklerim daha önce kamuoyuyla paylaşılmadı'' diye devam eden İsrail Başbakanı ''İran'ın Tahran'da bir başka gizli tesisi daha olduğunu ilk kez açıklıyorum'' dedi.

''İşte Tahran'daki masum gözüken tesis'' diye bir fotoğraf çıkaran Netanyahu, tesisin bulunduğu sokağın adını da söyledi.

© AFP 2018 / JALAA MAREY Şiraz'ın orta yerindeki dev panodan İsrail askerleri çıktı

​Bunun 300 ton nükleer ilintili malzeme içeren gizli bir nükleer depo olduğunu ileri süren İsrail lideri, uydu kabiliyeti olan ülkelerin son haftalarda burada artan faaliyet saptamış olması gerektiğini, bundan sonra İranlı yetkililerin umutsuzca tesisi boşaltmaya çabalayacaklarını söyledi.

'UAEK DERHAL DENETLESİN'

Genel Kurul'a ''İran niye gizli atomik arşiv ve gizli atomik depo tutmuş olabilir? Yanıtı basit: Çünkü nükleer silah geliştirme amacından vazgeçmediler'' diye seslenirken UAEK Başkanı'na da çağrıda bulundu:

''Doğru şeyi yapın. Derhal gidip bu atomik depoyu denetleyin, İranlılar tesisi temizlemeyi tamamlamadan bunu yapın. Bir kere olsun dünyaya İran hakkındaki gerçeği söyleyin.''

'TAHRANLILARA TAVSİYE: GEIGER SAYACI ALSINLAR'

Tahran'daki nükleer arşive baskın düzenlemelerinden beri İran'ın 15 kilo radyoaktif metaryali başkentindeki çeşitli yerlere dağıttığını, böylece kanıtları saklamaya çalıştığını iddia eden Netanyahu şöyle konuştu:

''Tehlike altındaki Tahran sakinleri, bilmek isteyebilir, Amazon'dan bir Geiger sayacını 29.99 dolara satın alabilirler, bu da 4 milyon İran riyaline denk geliyor.''

'YAPTIRIMLAR KALKINCA PARAYİ SAVAŞ MAKİNESİNE ÇEVİRDİLER'

İran'la nükleer anlaşmanın destekçilerinin İran'ın rejiminin daha ılımlı hale ve daha barışçı hale geleceğine ve İran'ın yaptırımlar kalkınca eline geçen milyarlarca doları halkının yaşamını iyleştirmek için harcayacağına inandığını dile getirerek ''Ama bu gerçekleşmedi, İran parayı muazzam savaş makinesini ateşlemek için kullandı'' dedi.

HİTLER'İ TESKİN POLİTİKASINA ATIF

2. Dünya Savaşı öncesi Nazi lideri Adolf Hitler'e yönelik 'teskin' politikasına atıf yapan İsrail lideri, Avrupa'nın ve diğer bazı ülkelerin İran'ı Amerikan yaptırımlarını baypas etmesine yardımcı olarak teskine çalıştıklarını dile getirdi. ''Bu Avrupalı liderler tarihten hiçbir şey öğrenmediler mi, ne zaman uyanacaklar'' sorularını yöneltti.

"I just used a strong word: appeasement," @Netanyahu says of EU efforts to circumvent US sanctions on #Iran. "Unfortunately, that's exactly what we're seeing again in Europe."



"Have these European leaders learned nothing from history?" he asks. "Will they ever wake up?" — Michael Wilner (@mawilner) September 27, 2018

'SURİYE'DE, LÜBNAN'DA, IRAK'TA EYLEMDE BULUNACAĞIZ'

''İran'ın Avrupa yurttaşlarını öldürmeye çalışırken suçüstü yakalandığı hafta, Avrupa liderleri Cumhurbaşkanı Ruhani'nin önüne kırmızı halı serdi, İran'a daha da fazla para vermeyi vaat etti'' diye konuşan Netanyahu, İran'a şöyle gözdağı verdi:

''İsrail kendisini İran'ın saldırganlığına karşı korumak için yapması gereken her şeyi yapacak. Size karşı Suriye'de eylemde bulunmaya devam edeceğiz, size karşı Lübnan'da eylemde bulunacağız, size karşı Irak'ta eylemde bulunacağız.''

'HİZBULLAH'IN BEYRUT'TAKİ GİZLİ FÜZE FABRİKALARI'

İsrail'e direnişiyle tanınan İran destekli Lübnanlı Şii örgüt Hizbullah'a da bir çift sözü vardı. İran'ın Hizbullah'a isabetsiz roketleri İsrail'in içlerini vurabilecek isabetli füzelere çeviren gizli tesisler kurma emrini verdiğini ileri süren Netanyahu, Beyrut'taki bu gizli tesislere ait olduğunu söylediği bir haritayı da çıkarıp göstererek şunları söyledi:

Iran directing #Lebabon’s #Hezbollah to build secret sites to convert inaccurate projectiles into precision-guided missiles that can target deep inside Israel — #Netanyahu at #UNGA https://t.co/8QTAyDxpte pic.twitter.com/WXexsLq8dw — RT (@RT_com) September 27, 2018

'İSRAİL, SİZİN NEYİ NEREDE YAPTIĞINIZI BİLİYOR'

''İsrail sizin de ne yaptığınızı biliyor, İsrail bunları nerede yaptığınızı biliyor ve İsrail bunları yanınıza kar bırakmayacak.''

'İRANLILAR BENİMLE İLETİŞİM KURDU, AYAKLANMA BAŞLADI'

Trump'ın yaptırımlarını ''Bir yıl önce patlama yapan İran ekonomisi şimdi çöküyor'' diye öven İsrail lideri, hükümete karşı konuşan ve İsrail'i kucaklayan İranlıların kendisiyle temas kurduğunu öne sürerek ''Bunun hemen ardından protestolar başladı. İran haklı cesurca ayaklanıyor'' dedi.

'İRAN ANLAŞMASI SAYESİNDE KÖRFEZ ARAP KRALLIKLARIYLA DOST OLDUK'

Sık sık 'Tahran'ın zorbaları' ifadesini kullanan Netanyahu, 'nükleer anlaşmayla İran'ın güçlenmesinin İsrail ile pek çok Arap ülkesini birbirine yakınlaştırdığını, bu sayede aralarında daha önce hiç olmamış bir mahremiyet ve dostluk doğduğunu' anlattı.