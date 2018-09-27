Onlarca aile Ebu Duhur insani koridorunu kullanarak İdlib’den çıktı

Askerlerle birlikte sivilleri karşılayan Sputnik muhabiri, vatandaşların güvende olmaktan mutlu olduğunu aktardı. Koridordan çıkan insanlar, “Onlarca aile çıkamadı, çünkü militanlar hemen koridor başındaki kontrol noktasında, yaşları 15 ilâ 45 arasında olan erkekleri tutukluyor. Onlar zorla tünel ve tahkimat yapımına gönderiliyor. Ayrıca koridora yaklaşan insanların arabalarına, değerli eşyalarına ve paralarına da el koyuyorlar” diye anlattı.

Suriyeli askerlerle birlikte Rus askeri polisin, koridorun güvenliğini sağladığını bildiren Sputnik muhabiri, Rus uzmanların insanlara tıbbi yardım sağladığını, onlara gereken ilaçlar, eşyalar ve gıda verdiğini aktardı.

İdlib bölgesindeki Ebu Duhur insani koridoru dün yeniden açılmıştı.