BM Suriye Özel Temsilcisi'ne 7 ülkeden 'Suriye Anayasa Komitesi' çağrısı

ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, Mısır, Suudi Arabistan ve Ürdün, BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'ya mümkün olan en kısa sürede Suriye Anayasa Komitesini kurma çağrısı yaptı.

© Sputnik / Mikhail Alaeddin Rus Dışişleri: Suriye anayasa komitesi kurma sürecini baltalamaya çalışıyorlar

ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, Mısır, Suudi Arabistan ve Ürdün, Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'ya, mümkün olan en kısa sürede Suriye Anayasa Komitesini kurma çağrısında bulundu.

Söz konusu 7 ülkenin dışişleri bakanları, ortak bir açıklamayla de Mistura'dan Suriye'de yeni bir anayasa çalışmalarına başlayacak ve BM denetiminde yapılacak seçimlere zemin hazırlayacak 'güvenilir ve kapsayıcı' anayasa komitesini en kısa sürede kurmasını ve toplamasını istedi.

Ortak açıklamada, BM Suriye Özel Temsilcisi de Mistura'ya anayasa komitesinin kurulmasına ilişkin gelinen noktayı en geç 31 Ekim'e kadar BM Güvenlik Konseyine rapor olarak sunması çağrısı yapıldı.