İsrail ordusu: Hizbullah Beyrut'ta füze geliştirme tesisi kurmaya çalışıyor

İsrail, Hizbullah'ın karadan karaya etkili olan roketleri füzeye dönüştürmek için Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta üç tesis kurmayı amaçladığını iddia etti.

İsrail ordu sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada, Hizbullah'ın füze geliştirmek amacıyla kurmayı hedeflediği iddia edilen tesislerin Beyrut Refik Hariri Uluslararası Havalimanı yakınında olduğu öne sürüldü. Söz konusu tesislere ilişkin olduğu savunulan uydu fotoğraflarının da paylaşıldığı açıklamada, "Bu, İran'ın bölgeye yaptığı askeri yığınağın ve İran'ın olumsuz etkisinin bir göstergesidir" ifadesine yer verildi.

Tesislerin karadan karaya etkili roketleri füzeye dönüştürmek için kullanılmasının amaçlandığı ileri sürülen açıklamada, söz konusu bölgelerin İsrail tarafından çeşitli yöntemlerle izlendiği ve buralara karşı bazı yöntem ve metotlarla çalışmalar yapıldığı ileri sürüldü.

IDF releases photos of alleged Hezbollah missile sites near Beirut airport https://t.co/mf5wn0P1FV pic.twitter.com/paPY0BCkpW — The Times of Israel (@TimesofIsrael) September 27, 2018

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, Hizbullah'ın füze tesisi kurmak istediği iddiasına değinmişti. İsrail ordusunun paylaştığı fotoğrafları Genel Kurula gösteren Netanyahu, "İsrail ne yaptığınızı, nerede yaptığınızı biliyor ve bundan kurtulmanıza izin vermeyecek" demişti.

'İSRAİL BEYRUT'U VURMAYA MI HAZIRLANIYOR?'

Lübnan basını, İsrail tarafının iddialarına geniş yer verirken, bazı yayın organları ise "İsrail, Beyrut'u vurmaya mı hazırlanıyor?" iddiasında bulundu. Tel Aviv yönetimi, 'İran'ın vekalet savaşını' yürütmekle suçladığı Hizbullah'ı İsrail'e karşı tehdit oluşturmakla suçluyor.