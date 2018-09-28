İran: Netanyahu el işlerini bıraksın, İsrail nükleer silah programını denetçilere açsın

İran, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Tahran yakınlarında gizli bir nükleer tesis olduğuna ilişkin iddiasını reddetti. İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Netanyahu'yu 'yalancılıkla' suçlayarak "Hiçbir el işigösterisi, İsrail'in bölgemizde gizli ve açıklanmamış nükleer silah programına sahip tek ülke olduğu gerçeğinin üstünü örtemez" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Zarif, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Netanyahu'nun dün Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki konuşmasını 'gösteri' diye niteledi.

Zarif açıklamasında "Hiçbir el işi gösterisi, İsrail'in bölgemizde gerçek atom silahları dahil olmak üzere gizli ve açıklanmamış nükleer silah programına sahip tek ülke olduğu gerçeğinin üstünü örtemez. İsrail'in yasadışı nükleer silah programını itiraf edip uluslararası denetçilerin incelemesine açmasının zamanı geldi."

No arts & craft show will ever obfuscate that Israel is only regime in our region with a *secret* and *undeclared* nuclear weapons program — including an *actual atomic arsenal*. Time for Israel to fess up and open its illegal nuclear weapons program to international inspectors. — Javad Zarif (@JZarif) September 27, 2018

'YALAN SÖYLEMEYİ BIRAKMAYAN BİR YALANCI'

IRNA'nın aktardığına göre Zarif İsrail'in ABD'nin yalnızlaşmasına neden olduğunu da söyledi

IRNA'ya göre Zarif " Son günlerde Netanyahu'nun ABD'ye dayatttığı politikaların ABD'nin BM Genel Kurulu ve BM Güvenlik Konseyi'nde ne kadar fazla yalnızlaşmasına neden olduğunu gördük" ifadelerini kullandı.

IRNA, Zarif'in Netanyahu'nun suçlamalarını 'yakışıksız' olarak niteleyip İsrail Başbakanı hakkında "Yalan söylemeyi bırakmayan bir yalancı" dediğini de belirtti.

​'ANLAMSIZ, TEMELSİZ VE DÜZMECE'

İran Dışişleri Sözcüsü Behram Kasımi de dünyanın İsrail'in iddialarını reddedeceğini söyledi.

© AP Photo / Richard Drew Netanyahu'nun hem zihinlere hem gözlere hitap etme yolları

Fars haber ajansının aktardığına göre Kasımi "Dünya böylesi düzmece, anlamsız ve temelsiz bir konuşmaya ve sahte şova sadece yüksek sesle güler" ifadelerini kullandı.

İranlı sözcü, "İşgalci İsrailli yetkililer tarafından sahnelenen bu yeni gösteri her ne kadar cevap vermeyi hak etmiyorsa da bu iddiaları şiddetli bir şekilde reddediyoruz" diye konuştu.

İsrail Başbakanı Netanyahu dün BM Genel Kurulu'nda çeşitli fotoğraflar ve haritaların eşlik ettiği konuşmasında Tahran yakınlarında gizli bir nükleer tesis olduğu iddiasında bulunmuştu.

'Gizli tesiste' 300 ton nükleer ilintili malzeme olduğunu iddia eden ve İranlı yetkililerin tesisi temizlemeye başladığını ileri süren Netanyahu, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) ile bu bilgileri paylaştıklarını belirtmiş ve kurumu söz konusu bulguları incelemeye davet etmişti.

Netanyahu nisanda da İsrail'in 'nükleer arşivini' ele geçirdiklerini öne sürmüş ve İran'ın nükleer anlaşmaya rağmen nükleer silah programını devam ettirdiğini iddia etmişti. İran bu suçlamayı da reddetmişti.

Tahran'daki nükleer arşive baskın düzenlemelerinden beri İran'ın geçen ay 15 kilo radyoaktif metaryali başkentindeki çeşitli yerlere dağıttığını, böylece kanıtları saklamaya çalıştığını iddia eden Netanyahu şöyle konuşmuştu: ''Tehlike altındaki Tahran sakinleri, bilmek isteyebilir, Amazon'dan bir Geiger sayacını 29.99 dolara satın alabilirler, bu da 4 milyon İran riyaline denk geliyor.''

ABD DIŞİŞLERİ NETANYAHU'NUN İDDİALARININ ARAŞTIRILMASINI İSTEDİ

© AP Photo / Bilal Hussein İsrail ordusu: Hizbullah Beyrut'ta füze geliştirme tesisi kurmaya çalışıyor

Diğer taraftan ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili UAEK'yı Netanyahu'nun iddialarını araştırmayı davet etti.

Yetkili "UAEK'nın İran'nın açıklanmamış nükleer materyalleri ya da faaliyetleri olmadığı konusunda uluslararası topluma güven verme amacıyla yetkililerini görevlendirmesi kesinlikle mecburi" ifadelerini kullandı.

İran ve P5+1 ülkeleri 2015'te İran'nın nükleer faaliyetlerinde kısıtlamaya gitmesi karşılığında bu ülkeye uygulanan ekonomik yaptırımların sonlandırılmasını öngören nükleer anlaşmayı imzalamıştı.

Ancak anlaşmadan imzasını çeken ABD bu ülkeye yönelik ilk dalga ekonomik yaptırımlarına geri dönmüştü. ABD kasım ayında İran'ın petrol ihracatını hedef alan 2. dalga yaptırımlarını hayata geçirmeye hazırlanıyor.

UAEK birden fazla kez Tahran'ın Kapsamlı Ortak Eylem Planı olarak da anılan anlaşmaya uymayı sürdürdüğünü açıklamıştı.

ABD'Lİ İSTİHBARAT YETKİLİSİ NETANYAHU'NUN SUÇLAMASINI 'YANILTICI' OLARAK NİTELEDİ

Diğer yandan Reuters'in aktardığına göre isminin açıklanmasını istemeyen ABD'li bir yetkili Washington'ın Netanyahu'nun bahsettiği tesisten haberdar olduğunu ancak bu tesiste İran'ın nükleer programı ile ilgili 'kayıt ve arşivlerin' bulunduğunu öne sürdü.

Reuters'in haberine göre, ikinci bir ABD'li istihbarat yetkilisi de Netanyahu'nun sözlerini 'yanıltıcı' oalrak niteleyerek " İlk olarak biz bu tesisten bir süredir haberdarız. Tesis dosya dolapları ve belgelerle dolu, alüminyum tüpleri ve santrifüjlerle değil. İkincisi herkesin bildiği gibi orada İran'nın nükleer anlaşmayı ihlal etmesine izin verecek bir şey bulunmuyor" diye konuştu.