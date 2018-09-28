Kayıt
17:50 28 Eylül 2018
Canlı Yayın
    Arama
    İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu 73. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda İran'ın Tahran yakınalrında gizli nükler tesisi olduğunu iddia etti

    İran: Netanyahu el işlerini bıraksın, İsrail nükleer silah programını denetçilere açsın

    © REUTERS / Carlo Allegri
    Ortadoğu
    URL'yi kısaltın
    134

    İran, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Tahran yakınlarında gizli bir nükleer tesis olduğuna ilişkin iddiasını reddetti. İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Netanyahu'yu 'yalancılıkla' suçlayarak "Hiçbir el işigösterisi, İsrail'in bölgemizde gizli ve açıklanmamış nükleer silah programına sahip tek ülke olduğu gerçeğinin üstünü örtemez" dedi.

    İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, 73. BM Genel Kurulu konuşmasında yine İran karşıtı sunumlar yaptı.
    © REUTERS / Caitlin Ochs
    BM'de bir Netanyahu klasiği: 'İşte İran'ın gizli nükleer tesisleri, işte Hizbullah'ın gizli füzeleri'
    İran Dışişleri Bakanı Zarif, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Netanyahu'nun dün Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki konuşmasını 'gösteri' diye niteledi.

    Zarif açıklamasında "Hiçbir el işi gösterisi, İsrail'in bölgemizde gerçek atom silahları dahil olmak üzere gizli ve açıklanmamış nükleer silah programına sahip tek ülke olduğu gerçeğinin üstünü örtemez. İsrail'in yasadışı nükleer silah programını itiraf edip uluslararası denetçilerin incelemesine açmasının zamanı geldi."

    'YALAN SÖYLEMEYİ BIRAKMAYAN BİR YALANCI'

    IRNA'nın aktardığına göre Zarif İsrail'in ABD'nin yalnızlaşmasına neden olduğunu da söyledi

    IRNA'ya göre Zarif " Son günlerde Netanyahu'nun ABD'ye dayatttığı politikaların ABD'nin BM Genel Kurulu ve BM Güvenlik Konseyi'nde ne kadar fazla yalnızlaşmasına neden olduğunu gördük" ifadelerini kullandı.

    IRNA, Zarif'in Netanyahu'nun suçlamalarını 'yakışıksız' olarak niteleyip İsrail Başbakanı hakkında "Yalan söylemeyi bırakmayan bir yalancı" dediğini de belirtti.

    'ANLAMSIZ, TEMELSİZ VE DÜZMECE'

    İran Dışişleri Sözcüsü Behram Kasımi de dünyanın İsrail'in iddialarını reddedeceğini söyledi.

    İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu
    © AP Photo / Richard Drew
    Netanyahu'nun hem zihinlere hem gözlere hitap etme yolları
    Fars haber ajansının aktardığına göre Kasımi "Dünya böylesi düzmece, anlamsız ve temelsiz bir konuşmaya ve sahte şova sadece yüksek sesle güler" ifadelerini kullandı.

    İranlı sözcü, "İşgalci İsrailli yetkililer tarafından sahnelenen bu yeni gösteri her ne kadar cevap vermeyi hak etmiyorsa da bu iddiaları şiddetli bir şekilde reddediyoruz" diye konuştu.

    İsrail Başbakanı Netanyahu dün BM Genel Kurulu'nda çeşitli fotoğraflar ve haritaların eşlik ettiği konuşmasında Tahran yakınlarında gizli bir nükleer tesis olduğu iddiasında bulunmuştu.

    'Gizli tesiste' 300 ton nükleer ilintili malzeme olduğunu iddia eden ve İranlı yetkililerin tesisi temizlemeye başladığını ileri süren Netanyahu, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) ile bu bilgileri paylaştıklarını belirtmiş ve kurumu söz konusu bulguları incelemeye davet etmişti.

    Netanyahu nisanda da İsrail'in 'nükleer arşivini' ele geçirdiklerini öne sürmüş ve İran'ın nükleer anlaşmaya rağmen nükleer silah programını devam ettirdiğini iddia etmişti. İran bu suçlamayı da reddetmişti.

    Tahran'daki nükleer arşive baskın düzenlemelerinden beri İran'ın geçen ay 15 kilo radyoaktif metaryali başkentindeki çeşitli yerlere dağıttığını, böylece kanıtları saklamaya çalıştığını iddia eden Netanyahu şöyle konuşmuştu: ''Tehlike altındaki Tahran sakinleri, bilmek isteyebilir, Amazon'dan bir Geiger sayacını 29.99 dolara satın alabilirler, bu da 4 milyon İran riyaline denk geliyor.''

    ABD DIŞİŞLERİ NETANYAHU'NUN İDDİALARININ ARAŞTIRILMASINI İSTEDİ

    Hizbullah
    © AP Photo / Bilal Hussein
    İsrail ordusu: Hizbullah Beyrut'ta füze geliştirme tesisi kurmaya çalışıyor
    Diğer taraftan ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili UAEK'yı Netanyahu'nun iddialarını araştırmayı davet etti.

    Yetkili "UAEK'nın İran'nın açıklanmamış nükleer materyalleri ya da faaliyetleri olmadığı konusunda uluslararası topluma güven verme amacıyla yetkililerini görevlendirmesi kesinlikle mecburi" ifadelerini kullandı.

    İran ve P5+1 ülkeleri 2015'te İran'nın nükleer faaliyetlerinde kısıtlamaya gitmesi karşılığında bu ülkeye uygulanan ekonomik yaptırımların sonlandırılmasını öngören nükleer anlaşmayı imzalamıştı.

    Ancak anlaşmadan imzasını çeken ABD bu ülkeye yönelik ilk dalga ekonomik yaptırımlarına geri dönmüştü. ABD kasım ayında İran'ın petrol ihracatını hedef alan 2. dalga yaptırımlarını hayata geçirmeye hazırlanıyor. 

    UAEK birden fazla kez Tahran'ın Kapsamlı Ortak Eylem Planı olarak da anılan anlaşmaya uymayı sürdürdüğünü açıklamıştı.

    ABD'Lİ İSTİHBARAT YETKİLİSİ NETANYAHU'NUN SUÇLAMASINI 'YANILTICI' OLARAK NİTELEDİ

    Diğer yandan Reuters'in aktardığına göre isminin açıklanmasını istemeyen ABD'li bir yetkili  Washington'ın Netanyahu'nun bahsettiği tesisten haberdar olduğunu ancak bu tesiste İran'ın nükleer programı ile ilgili 'kayıt ve arşivlerin' bulunduğunu öne sürdü.

    Reuters'in haberine göre, ikinci bir ABD'li istihbarat yetkilisi de Netanyahu'nun sözlerini 'yanıltıcı' oalrak niteleyerek " İlk olarak biz bu tesisten bir süredir haberdarız. Tesis dosya dolapları ve belgelerle dolu, alüminyum tüpleri ve santrifüjlerle değil. İkincisi herkesin bildiği gibi  orada İran'nın nükleer anlaşmayı ihlal etmesine izin verecek bir şey bulunmuyor" diye konuştu.

    İlgili konular:

    Ruhani: ABD, İran'da rejim değişikliği peşinde
    İran Devrim Muhafızları Komutanı, BM'de Trump'a gülünmesini yorumladı: ABD'ye yönelik tecridin arttığı mesajıydı
    Trump: Tüm dünyayı İran'ı tecrit etmeye çağırıyoruz
    Etiketler:
    Nükleer tesis, Suçlama, Nükleer anlaşma, BM Genel Kurulu, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK), Behram Kasımi, Muhammed Cevad Zarif, Benyamin Netanyahu, İran, İsrail, ABD
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Yaşlı kadınların yüz hatları
    Bir ömrün yüz hatlarındaki izdüşümü ve sokaktaki yalnızlık
    Karikatür
    Erdoğan ve Merkel, Rus gazı yüzünden Trump ile tartıştı
    Yeryüzünde Cehennem
    Küçük bir Yunan adası olan Midilli, nasıl göç krizinin merkez üssüne dönüştü?
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet