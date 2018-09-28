Iraklı eski güzellik kraliçesi Tara Fares öldürüldü

Iraklı sosyal medya fenomeni ve moda blogu yazarı Tara Fares öldürüldü.

Instagram hesabında yaklaşık 3 milyon takipçisi bulunan ve 2014 Miss Bağdat güzellik yarışmasının birincisi olan Fares, başkent Bağdat'ın Kam Sara mahallesinde aracının içindeyken kimliği belirsiz saldırganlarca 3 el ateş edilerek öldürüldü.

Irak İçişleri Bakanlığı 22 yaşındaki genç kadının cinayetinin soruşturulduğunu duyururken, Kurdistan 24 haber portalı Fares'in son haftalarda Irak'ta öldürülen moda ve güzellik endüstrisiyle bağlantılı 3. kadın olduğunu vurguladı.

Ağustos ayında güzellik merkezleri sahibi 2 kişi evlerinde şüpheli biçimde öldürülmüştü. Birkaç gün önce de önde gelen Iraklı kadın hakları aktivisti Soad el Ali adlı kadın Basra kentinde aracının içinde vurularak öldürülmüştü.

​Fares'in Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin başkenti Erbil'de ikamet ettiği ancak son zamanlarda Bağdat'ı daha sık ziyaret ettiği de belirtildi.

© AFP 2018 / SAFIN HAMED Kendisini esir alan IŞİD'liyle Almanya sokaklarında karşılaşan Ezidi kadın, hikayesini Sputnik’e anlattı

Ülkede IŞİD'in askeri alandaki yenilgisine rağmen Irak toplumundaki liberal değerlere karşı çıkan birçok milis örgütü bulunuyor. Fares'in ölümünün doğrulanmasının ardından birçok hayranı da sosyal medyada kadınalra yönelik muhafazakar tutumun yaygın olduğu ülkede modelin duruşunu öven mesajlar paylaştı.

'Daryna' adlı Facebook kullancısı "Tara'nın ölümü ayrımcılık, özgürlük ve hak yoksunluğunu haykırıyor. Acıyı paylaşmak yetmez" dedi.