Iraklı eski güzellik kraliçesi Tara Fares öldürüldü

Iraklı sosyal medya fenomeni ve moda blogu yazarı Tara Fares öldürüldü.
Instagram hesabında yaklaşık 3 milyon takipçisi bulunan ve 2014 Miss Bağdat güzellik yarışmasının birincisi olan Fares, başkent Bağdat'ın Kam Sara mahallesinde aracının içindeyken kimliği belirsiz saldırganlarca 3 el ateş edilerek öldürüldü.
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Now you finally tell me how you feel Guess your words just came a little too late All the drama boy it's overkill Don't be mad at me 'cause you been r… Shoulda (yep, yep) but you didn't know, so Now you'll never know You'll never know Now it's probably hard for you to hear But there's nothing left for you… 🙊🍓🍓 #photography @rahel.shorsh @rahel.photography
Irak İçişleri Bakanlığı 22 yaşındaki genç kadının cinayetinin soruşturulduğunu duyururken, Kurdistan 24 haber portalı Fares'in son haftalarda Irak'ta öldürülen moda ve güzellik endüstrisiyle bağlantılı 3. kadın olduğunu vurguladı.
Ağustos ayında güzellik merkezleri sahibi 2 kişi evlerinde şüpheli biçimde öldürülmüştü. Birkaç gün önce de önde gelen Iraklı kadın hakları aktivisti Soad el Ali adlı kadın Basra kentinde aracının içinde vurularak öldürülmüştü.
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أعاني من دقّة الملاحظة، أراقب الالتفاتة وأعطيها ألف معنى، أنتبه لحركة اليدين، لشرود العينين، لارتجافة الصوت، للصمت، هذه كانت مصيبتي،💤🌸'……………….. Make up by habibi lutshian at @senseshairskincare hairstyle 💁 by @senseshairskincare Thanks guys 😘😘😘😘 @hudabeauty eyelashes 😱😱
Fares'in Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin başkenti Erbil'de ikamet ettiği ancak son zamanlarda Bağdat'ı daha sık ziyaret ettiği de belirtildi.
'Daryna' adlı Facebook kullancısı "Tara'nın ölümü ayrımcılık, özgürlük ve hak yoksunluğunu haykırıyor. Acıyı paylaşmak yetmez" dedi.
Tara’s death screams discrimination, lack of freedom and rights. Her death should be set as an example — those responsible accounted for.— 𝐃𝐚𝐫𝐲𝐧𝐚 (@DarynaSarhan) September 27, 2018
Sympathy is not enough.
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