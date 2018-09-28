İran’dan Suudi Arabistan ve BAE’ye: Kırmızı çizgilere saygı duyun

İran'dan geçen cumartesi Ahvaz kentindeki askeri geçit töreninde 25 kişinin öldüğü saldırıyı düzenleyenlere maddi yardım sağlamakla suçladığı Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) bir diğer uyarı geldi.

Yarı resmi Fars haber ajansının aktardığına göre İren Devrim Muhafızları komutanlarından Hüseyin Selami "Kırmızı çizgilerimizi geçerseniz biz de sizinkileri geçeriz. İran halkının nasıl bir fırtına estirebileceğini biliyorsunuz" dedi.

جانشین فرمانده کل سپاه خطاب به عربستان و امارات گفت: دست از شرارت وتوطئه بردارید ما خویشتنداری کرده‌ایم اما اگرازخطوط قرمزمان عبور کنید قطعا از خطوط قرمز شما عبورخواهیم کرد/و می‌دانید قدرت ملّت ایران، وقتی به صحنه عمل می‌آید چه طوفانی به‌پا می‌کند. پس آرام باشید و مداخله نکنید. pic.twitter.com/IWxyU4kdm6 — خبرگزاری فارس (@FarsNews_Agency) September 28, 2018

​İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, saldırıdan ABD ve terörün bölgesel destekçilerinin sorumlu olduğunu söylemişti.

Devrim Muhafızları Sözcüsü Ramazan Şerif de saldırının El Ahvaziye adlı ayrılıkçı örgüt tarafından düzenlendiğini açıklamış, örgütün Suudi Arabistan tarafından desteklendiğine dikkat çekmişti.