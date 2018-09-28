IKBY, bu pazar seçime gidiyor

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) bu pazar Parlamento Seçimleri için sandık başında olacak. KDP ve KYB'nin çok oy alması beklenilirken, Türkmen Partiler de mecliste yerini almak için uğraşıyorlar. Sputnik'e konuşan Türkmen Kalkınma Partisi Genel Başkanı Muhamed İlhanlı, Türkmenlerin mecliste yerlerini alması gerektiğini söyledi.

IKBY bölgesi 30 Eylül Pazar günü parlamento seçimleri için sandık başında olacak. Irak genelinde olduğu gibi IKBY bölgesinde de güvenlik güçleri seçimlerden 2 gün önce oylarını kullanıyor. Bu kapsamda 170 bin güvenlik görevlisi seçmen oylarını bugün kullanacak.

GÜVENLİK GÜÇLERİ BUGÜN OY KULLANIYOR

Kürdistan Bölgesi asayiş, polis ve Peşmerge Güçleri, bu sabah saat 08:00'den itibaren Kürdistan Bölgesi Parlamento Seçimleri için oy kullanma işlemlerine başladı. Oy verme işlemi saat 16:00 sularına kadar devam edecek. IKBY bölgesinde 3 milyon 85 bin seçmen olurken, toplam 99 merkezde oy kullanılacak. 111 sandalyesi bulunan Kürdistan Parlamentosu'nda yüzde 30 kadın kotası bulunurken, 201 kadın aday parlamentoya girmek için mücadele ediyor.

Adaylar parlamentodaki 111 sandalye için yarışırken, Bunlardan 11'i ulusal ve dini azınlıklara, 5 Türkmenlere, 5 Hristiyanlara, 1'i Ermenilere ayrılmış durumda.

© AFP 2018 / Safin Hamed Erbil bağımsızlık referandumu heyeti, Bağdat ile anlaşamadı

Kürdistan Parlamentosuna seçilecek 111 sandalye için, 675 aday yarışırken, Kürt Partileri seçim çalışmalarında geçen sene IKBY bölgesinde yapılan referandumu ve Kerkük'ün Irak ordusunun eline geçmesini ön plana çıkartıyor. KDP, seçim meydanlarında bağımsızlık referandumunda KYB'yi kendilerinin yanında yer almamak ve Kerkük'ü Irak Ordusuna teslim etmekle suçlarken, KYB ise KDP'yi bölgede yaşanan ekonomik ve siyasi krizin sorumlusu olmakla suçluyor.

Seçimlerde Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ile Kürdistan Yurtseverler Birliğ (KYB)'nin iyi oy alması beklenilirken, Türkmen Partileri de iyi oy almak yoğun bir çaba içerisindeler.

KYB: HEDEFİMİZ 25 SANDALYE

Sputnik'e konuşan KYB yöneticisi Salar Mahmud, KYB'nin Kürdistan genelinde iyi bir oy alacağını belirterek, şöyle konuştu:" Kürdistan seçimleri doğal bir ortamda geçiyor. Şimdiye kadar herhangi bir gerginlik olmadı. Partimiz KYB seçim çalışmalarını yoğun bir şekilde yürütüyor. Birçok yerde mitingler ve toplantılar yaptık. Kürdistan Parlamentosu'nda şimdi 18 sandalyemiz vardır ama biz bu seçimlerde 25 sandalye çıkartmayı hedefliyoruz."

‘EKONOMİK VE SİYASİ SORUNLARDAN DOLARI, İLGİ AZ OLABİLİR'

Seçimlere ilginin az olabileceğine dikkat çeken Mahmud, "Ekonomik ve siyasi sorunlardan kaynaklı halk seçimlere katılım konusunda yeterli ilgiyi göstermeyebilir. Biz Kürdistan halkımıza çağrı yapıyoruz herkes seçimlere katılım göstersin. Herkes gidip oyunu kullansın" dedi.

© Sputnik / Hikmet Durgun IKBY'deki bağımsızlık referandumu başladı

Sputnik'e konuşan KDP yöneticisi Said Mamuziny, ise Kürdistan Parlamentosu seçimlerinde birinci parti olacaklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:" KDP iyi bir oy alacaktır. Halkın KDP'ye yoğun bir ilgisi var. Bunu miting ve toplantılarda görüyoruz. Mecliste 40 sandalye almayı hedefliyoruz. Seçimlerin güven ve huzur içerisinde geçmesini temenni ediyoruz."

TÜRKMEN KALKINMA PARTİSİ: SEÇİMLERE ÇOK ÖNEM VERİYORUZ

Sputnik'e konuşan Türkmen Kalkınma Partisi Genel Başkanı Muhamed İlhanlı ise Türkmenlerin mecliste yerlerini alması gerektiğini ifade ederek, şöyle aktardı:" Türkmenler seçime ilgi gösteriyor. Bölge seçimleri çok önemlidir. Türkmen Kalkınma Partisi olarak 215 numaralı listeyle seçime giriyoruz. Türkmenlerin hak ve hukukunu savunmak ve IKBY bölgesinde Türkmenlerin de temsilliyetinin olması için bu seçimlere çok önem veriyoruz. Bundan kaynaklı Türkmenler seçimlere katılmalı. Türkmen partileri içinde en çok oyu almayı hedefliyoruz. 2 veya 3 sandalye almayı bekliyoruz. Seçim için çok yoğun bir çalışma yaptık. Bu seçimde listeler çok. 8 Türkmen Partisi bu kez seçime giriyor. Türkmen partilerinden bazıları 2 Kürt partisi çatısı altında seçimlere giriyor. Goran hareketi ve Berham Salih'in Partisi çatısı altında girecekler. Biz daha ılımlı bir politika izlediğimiz için ve Türkmenlerin hakkını hukukunu savunduğumuz için Türkmenler bize çok oy verecek. Türkmenler için ayrılan 5 sandalyenin 2 veya 3'ünü almayı bekliyoruz."

ÖNCEKİ PARLAMENTONUN DAĞILIMI NASILDI?

Kürdistan Parlamentosu 2013 seçimlerinde Kürdistan Demokratik Partisi (KDP) 38, Goran (Değişim) 24, Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) 18, Kürdistan İslam Birliği (Yegurtu) 10, Kürdistan İslami Grubu (Komala İslam) 6, Kürdistan Sosyalist Demokrat Partisi 1, Kürdistan İslami Hareketi 1, Kürdistan Komünist Partisi — Irak 1, Kürdistan Emekçiler Partisi 1, azınlıklar ise 11 (Türkmenler 5, Asuriler 5, Ermeniler 1 milletvekili) çıkarmıştı.