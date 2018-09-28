IKBY, bu pazar seçime gidiyor

GÜVENLİK GÜÇLERİ BUGÜN OY KULLANIYOR
Kürdistan Bölgesi asayiş, polis ve Peşmerge Güçleri, bu sabah saat 08:00'den itibaren Kürdistan Bölgesi Parlamento Seçimleri için oy kullanma işlemlerine başladı. Oy verme işlemi saat 16:00 sularına kadar devam edecek. IKBY bölgesinde 3 milyon 85 bin seçmen olurken, toplam 99 merkezde oy kullanılacak. 111 sandalyesi bulunan Kürdistan Parlamentosu'nda yüzde 30 kadın kotası bulunurken, 201 kadın aday parlamentoya girmek için mücadele ediyor.
Adaylar parlamentodaki 111 sandalye için yarışırken, Bunlardan 11'i ulusal ve dini azınlıklara, 5 Türkmenlere, 5 Hristiyanlara, 1'i Ermenilere ayrılmış durumda.
Kürdistan Parlamentosuna seçilecek 111 sandalye için, 675 aday yarışırken, Kürt Partileri seçim çalışmalarında geçen sene IKBY bölgesinde yapılan referandumu ve Kerkük'ün Irak ordusunun eline geçmesini ön plana çıkartıyor. KDP, seçim meydanlarında bağımsızlık referandumunda KYB'yi kendilerinin yanında yer almamak ve Kerkük'ü Irak Ordusuna teslim etmekle suçlarken, KYB ise KDP'yi bölgede yaşanan ekonomik ve siyasi krizin sorumlusu olmakla suçluyor.
Seçimlerde Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ile Kürdistan Yurtseverler Birliğ (KYB)'nin iyi oy alması beklenilirken, Türkmen Partileri de iyi oy almak yoğun bir çaba içerisindeler.
KYB: HEDEFİMİZ 25 SANDALYE
Sputnik'e konuşan KYB yöneticisi Salar Mahmud, KYB'nin Kürdistan genelinde iyi bir oy alacağını belirterek, şöyle konuştu:" Kürdistan seçimleri doğal bir ortamda geçiyor. Şimdiye kadar herhangi bir gerginlik olmadı. Partimiz KYB seçim çalışmalarını yoğun bir şekilde yürütüyor. Birçok yerde mitingler ve toplantılar yaptık. Kürdistan Parlamentosu'nda şimdi 18 sandalyemiz vardır ama biz bu seçimlerde 25 sandalye çıkartmayı hedefliyoruz."
‘EKONOMİK VE SİYASİ SORUNLARDAN DOLARI, İLGİ AZ OLABİLİR'
Seçimlere ilginin az olabileceğine dikkat çeken Mahmud, "Ekonomik ve siyasi sorunlardan kaynaklı halk seçimlere katılım konusunda yeterli ilgiyi göstermeyebilir. Biz Kürdistan halkımıza çağrı yapıyoruz herkes seçimlere katılım göstersin. Herkes gidip oyunu kullansın" dedi.
Sputnik'e konuşan KDP yöneticisi Said Mamuziny, ise Kürdistan Parlamentosu seçimlerinde birinci parti olacaklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:" KDP iyi bir oy alacaktır. Halkın KDP'ye yoğun bir ilgisi var. Bunu miting ve toplantılarda görüyoruz. Mecliste 40 sandalye almayı hedefliyoruz. Seçimlerin güven ve huzur içerisinde geçmesini temenni ediyoruz."
TÜRKMEN KALKINMA PARTİSİ: SEÇİMLERE ÇOK ÖNEM VERİYORUZ
ÖNCEKİ PARLAMENTONUN DAĞILIMI NASILDI?
Kürdistan Parlamentosu 2013 seçimlerinde Kürdistan Demokratik Partisi (KDP) 38, Goran (Değişim) 24, Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) 18, Kürdistan İslam Birliği (Yegurtu) 10, Kürdistan İslami Grubu (Komala İslam) 6, Kürdistan Sosyalist Demokrat Partisi 1, Kürdistan İslami Hareketi 1, Kürdistan Komünist Partisi — Irak 1, Kürdistan Emekçiler Partisi 1, azınlıklar ise 11 (Türkmenler 5, Asuriler 5, Ermeniler 1 milletvekili) çıkarmıştı.
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