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05:53 29 Eylül 2018
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    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

    Çavuşoğlu: ABD, Suriye’deki teröristleri silahlandırmayı durdurmalı

    © AA / Fatih Aktaş
    Ortadoğu
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    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Washington Post gazetesine yazdığı makalede, “Başkan (Donald) Trump'ın başarısız Ortadoğu politikasını değiştirme fırsatı var. ABD ve Avrupa makamlarınca terörist olarak belirlenmiş bir örgütün Suriye kolu olan YPG’ye yapılan silah yardımlarını durdurarak terör örgütüne darbe vurabilir" değerlendirmesinde bulundu.

    ABD'li general, Türkiye tarafından kırmızı kategoride aranan YPG'li ile görüştü
    © Fotoğraf : DHA
    ABD'li general, Türkiye tarafından kırmızı kategoride aranan YPG'li ile görüştü
    Bakan Çavuşoğlu, ABD merkezli gazete Washington Post için 'ABD, Suriye'deki teröristleri silahlandırmayı durdurmalı' başlıklı bir makale kaleme aldı.

    Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurulu görüşmeleri için dünya liderlerinin bir araya geldiğini belirten Çavuşoğlu, makalesinde, "Başkan (Donald) Trump'ın başarısız Ortadoğu politikasını değiştirme fırsatı var, ABD ve Avrupa makamlarınca terörist olarak belirlenmiş bir örgütün Suriye kolu olan YPG'ye yapılan silah yardımlarını durdurarak, terör örgütüne darbe vurabilir" ifadesini kullandı.

    'ABD İSTİHBARAT ÖRGÜTLERİ YPG'Yİ TERÖR ÖRGÜTÜ OLARAK TANIYOR'

    Çavuşoğlu, ABD istihbarat örgütlerinin YPG'yi terör örgütü PKK'nın Suriye kolu olarak tanıdığına işaret ederek, Uluslararası İnsan Hakları Gözlemevi'nin de YPG'nin çocukları savaşmak için silahlandırdığı yönünde raporlar yayınladığını aktardı.

    'BAŞKA BİR NATO ÜYESİNİN SINIRLARINDA MEVZİLENMENİN KARŞILIĞI CİDDİ OLURDU'

    ABD'nin YPG'ye zırhlı araç sevkiyatı
    © REUTERS / RODI SAID
    ABD’den YPG'ye 200 TIR silah sevkiyatı
    YPG'nin Suriye'nin içinde Türkiye sınırlarına yerleştiğini belirten Çavuşoğlu, Washington'un bu gruba geçtiğimiz yıllarda 5 bin tır ve 2 bin kargo uçağı dolusu silah nakliyatı yaptığını, başka bir NATO ülkesinin sınırlarında benzeri bir mevzilenmenin ciddi bir karşılığı olacağını ifade etti.

    'KÜRTLERİN MÜTTEFİKİYİM'

    Çavuşoğlu, 'Ben Kürtlerin müttefikiyim' ifadesini kullandığı makalesinde "Kürtlerin karşısında değil, terör örgütlerinin karşısında olduğunu" kaydetti.

    'ŞİMDİ TARAF SEÇME ZAMANI'

    Türkiye'nin, YPG'yi silahlandırmaması yönünde ABD'ye yaptığı çağrının haklı olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, "Şimdi bir taraf seçme zamanı" değerlendirmesini yaptı.

    'NATO MÜTTEFİKİNİN YARDIMIYLA PKK SİLAHLANDIRILIYOR'

    Binali Yıldırım
    © AA / Utku Uçrak
    Yıldırım: ABD, Türkiye'yi kazanmak için 3 konuda adım atmalı
    ABD'nin YPG'ye verdiği silahların Türk halkına karşı kullanılmayacağı yönünde garanti verdiğini bildiren Bakan Çavuşoğlu, makalesinde, şu görüşlerini paylaştı:

    "Fakat Suriye savaşın ortasında. Gerçekçi olmak gerekirse Washington'daki karar vericiler bu sözü verebilecek bir pozisyonda durmuyor. YPG'yi silahlandırmak Türkiye'yi ve on yıllardır acımasız radikal terör örgütlerinin şiddet ve korkusuyla yüzleşen halkını doğrudan tehlikeye atıyor. Ve şimdi NATO müttefikinin yardımıyla PKK tepeden tırnağa silahlandırılmış oluyor".

    Çavuşoğlu, makalesinde Türk güvenlik güçlerinin her gün IŞİD'in Türkiye üzerinden Batı ülkelerine sızmaması için çaba gösterdiğine vurgu yaparak, IŞİD'in Türkiye'nin mücadelesinden vazgeçmeyeceğini bildiği için Türkiye'de saldırılar düzenlemeye çalıştığını ifade etti.

    Etiketler:
    The Washington Post, NATO, Birleşmiş Milletler (BM), ABD Başkanı Donald Trump, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye, ABD, Türkiye
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