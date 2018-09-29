Haaretz yazarı: İl-20'nin düşürülmesinden sonra Rusya İsrail'i 'frenledi'

'TEŞEKKÜRLER RUSYA'
İsrail’in bu tür kısıtlamalara 'hava gibi' ihtiyacı olduğunu, çünkü son zamanlarda 'kibir' ve dünyadaki jeopolitik durumun, Yahudi devletinin 'kontrolden çıkmasına' ve Suriye'yi serbestçe bombalamasına izin verdiğini belirten Levy, "Uzun zamandır kimsenin sakinleştiremediği çocuğu kısıtladığın için, teşekkürler Rusya” diye yazdı.
'İSRAİL'E ANLADIĞI DİLDEN CEVAP VEREREK ONUNLA NASIL BAŞA ÇIKILACAĞINI GÖSTERDİ'
Yazar ayrıca, "Rusya, dünyaya, İsrail’e anladığı dilden cevap vererek onunla nasıl başa çıkılacağını gösterdi" ifadelerine de yer verdi.
Levy yazısında ayrıca şu ifadelere yer verdi: “Sadece sert tepki ve cezalandırma ihtimali İsrail’i adil davranmaya itiyor. Şu andan itibaren, İsrail Hava Kuvvetleri Suriye'ye saldırmadan önce lehte ve aleyhte olacak sonuçları daha iyi tartmalıdır.”
İSRAİL RUS UÇAĞINI KALKAN OLARAK KULLANMIŞTI
Rusya Savunma Bakanlığı olayın tüm sorumluluğunu İsrail Hava Kuvvetleri ve hava saldırısı emrini verenlere yükledi. Moskova, Suriye'deki Rus birliklerinin güvenliğini artırmak için ek önlemler alınacağını ve iki hafta içinde Şam'a S-300 hava savunma sistemi verileceğini açıkladı.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)