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03:58 29 Eylül 2018
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    IL-20

    Haaretz yazarı: İl-20'nin düşürülmesinden sonra Rusya İsrail'i 'frenledi'

    © Fotoğraf: arms-expo.ru
    Ortadoğu
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    Gideon Levy, Haaretz gazetesinde yayınlanan yazısında, “Rusya, Suriye'ye S-300 hava savunma sistemini yerleştirmekle, son yıllarda kontrolden çıkan ve diğer ülkeleri bombalayan İsrail'i ‘frenlemeyi’ başardı” diye yazdı.

    İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu
    © REUTERS / Sebastian Scheiner
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    Levy’e göre, uzun zamandır ilk kez başka bir güç, İsrail’in etkisinin sonsuz olmadığını ve ABD’nin sonsuza kadar onu koruyamayacağını gösterdi.

    'TEŞEKKÜRLER RUSYA'

    İsrail’in bu tür kısıtlamalara 'hava gibi' ihtiyacı olduğunu, çünkü son zamanlarda 'kibir' ve dünyadaki jeopolitik durumun, Yahudi devletinin 'kontrolden çıkmasına' ve Suriye'yi serbestçe bombalamasına izin verdiğini belirten Levy, "Uzun zamandır kimsenin sakinleştiremediği çocuğu kısıtladığın için, teşekkürler Rusya” diye yazdı.

    İl-20 uçağı
    © Sputnik /
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    Moskova'nın İl-20 olayına tepkisinin, İsrail'de bir 'uyuşukluk' yarattığını kaydeden Levy, S-300'ün Suriye'de konuşlandırılmasıyla ilgili ‘boş bravado’ ile hareket eden İsrailli yetkililerin seslerinin artık kısıldığını belirtti.

    'İSRAİL'E ANLADIĞI DİLDEN CEVAP VEREREK ONUNLA NASIL BAŞA ÇIKILACAĞINI GÖSTERDİ'

    Yazar ayrıca, "Rusya, dünyaya, İsrail’e anladığı dilden cevap vererek onunla nasıl başa çıkılacağını gösterdi" ifadelerine de yer verdi.

    Levy yazısında ayrıca şu ifadelere yer verdi:  “Sadece sert tepki  ve cezalandırma ihtimali İsrail’i adil davranmaya itiyor. Şu andan itibaren, İsrail Hava Kuvvetleri Suriye'ye saldırmadan önce lehte ve aleyhte olacak sonuçları daha iyi tartmalıdır.”

    İSRAİL RUS UÇAĞINI KALKAN OLARAK KULLANMIŞTI

    Rusya Dışişleri Sözcüsü Mariya Zaharova
    © Sputnik /
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    İl-20 uçağı 17 Eylül'de Suriye kıyılarına 35 kilometre mesafede Akdeniz üzerinden Hmeymim üssüne geri dönerken vuruldu. Aynı anda İsrail'e ait F-16 savaş uçakları da Suriye'deki hedeflere saldırdı. Rus Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada İsrail’in olaydan sadece bir dakika önce Rus tarafını bilgilendirdiğini belirterek, İsrail savaş uçaklarının Rus uçağını 'kalkan' olarak kullandığını ve Suriye hava savunmasının Rus uçağını düşürmesine neden oduğunu açıkladı.

    Rusya Savunma Bakanlığı olayın tüm sorumluluğunu İsrail Hava Kuvvetleri ve hava saldırısı emrini verenlere yükledi. Moskova, Suriye'deki Rus birliklerinin güvenliğini artırmak için ek önlemler alınacağını ve iki hafta içinde Şam'a  S-300 hava savunma sistemi verileceğini açıkladı.

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    Etiketler:
    İl-20, Haaretz gazetesi, Bernard Henri Levy, İsrail, Rusya
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