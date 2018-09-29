Suriye ile Ürdün arasındaki Nasıb Sınır Kapısı açıldı

© Sputnik / Mikhail Alaeddin Suriye Ulaştırma Bakanı: Ürdün sınırından geçen karayolu ulaşıma hazır

Sputnik'e konuşan Hamud, "Suriye hükümeti, Nasıb Sınır Kapısı'nı bu sabah tırların ve transit araçların karşılıklı olarak geçişine açıldı" dedi.

2015 yılı başında militanların eline geçen Nasıb Sınır Kapısı, temmuz ayında Suriye ordusu tarafından kontrol altına alınmıştı.

Nasıb Sınır Kapısı, Lübnan, Türkiye, Suriye, Ürdün ve Körfez ülkeleri arasındaki mal taşımacılığı açısından bölgenin en büyük sınır kapısıydı.

2011 yılında kriz patlak vermeden önce Nasıb Sınır Kapısı üzerinden milyarlarca dolarlık ticaret yapılıyordu. Sınır kapısının kapatılması, Suriye ve komşu ülkelerin ekonomisine ciddi darbe vurmuştu.